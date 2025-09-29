Общество

Российские студенты отправятся под Себеж на 14-ю «Вахте памяти»

55 студентов из девяти ведущих университетов России отправятся в экспедицию под Себеж для участия в «Вахте памяти». С 1 по 12 октября добровольцы Студенческого экспедиционного корпуса «Команда Арктики» совместно с поисковиками отряда «Забытый батальон» продолжат работы по восстановлению истории на местах боев Великой Отечественной войны, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе РТУ МИРЭА.

Фотографии: пресс-служба РТУ МИРЭА

Эта экспедиция станет 14-й по счету в системной работе корпуса. Участники из РТУ МИРЭА, РАНХиГС, НИТУ МИСИС, МГУ им. М.В. Ломоносова, МЭИ, РУДН и других университетов на практике научатся ответственности за историческое наследие страны.

«Для нас эта экспедиция – еще одно подтверждение мобильности и сплоченности нашего корпуса. Мы показываем, что такая работа по сохранению памяти не имеет географических границ. Студенты – будущие управленцы, инженеры и экономисты – здесь, в полевых условиях, по-настоящему осознают цену прошлого и свою роль в его сохранении», – подчеркнула руководитель группы Софья Колотилина.

Работы будут вестись на объектах времен Великой Отечественной войны. Добровольцы займутся расчисткой и раскопкой ДОТов, в том числе так называемого «песочного» ДОТа, а также выйдут на новые точки, обнаруженные поисковиками. На одном из таких участков, где в прошлой экспедиции был поднят боец, работы будут продолжены.

«Эта вахта – не разовая акция, а часть долгосрочной работы по патриотическому воспитанию и формированию новой элиты России. Мы целенаправленно создаем межвузовскую среду, где лидеры и профессионалы будущего закаляют характер, учатся работать в команде и беречь историю своей страны. То, что в проекте участвуют студенты из Ставрополя, Москвы и других городов, говорит о его объединяющей силе», – отметил Игорь Тарасов, проректор РТУ МИРЭА.

Сотрудничество с опытными поисковиками является ключевым элементом экспедиции. Студенты не только помогут в полевых работах, но и освоят азы поискового дела, работая с металлоискателями и специальным оборудованием.

«Работа с Командой Арктики – это всегда синергия опыта и энтузиазма. Мы, поисковики, делимся знаниями, а студенты привносят невероятную энергию и желание узнать правду о войне. Для них это живой урок истории, который невозможно выучить по учебникам. Их помощь неоценима в нашем общем деле – возвращении имен павших героев», – сказал Владимир Бумаков, командир поискового отряда «Забытый батальон».

Полевая жизнь участников будет организована в полноценном базовом лагере с электричеством, походной баней и водопроводом, что позволит сосредоточиться на главных задачах экспедиции.





Студенческий экспедиционный корпус «Команда Арктики» – масштабный межвузовский проект, основанный на базе МИРЭА - Российского технологического университета. Он объединяет 116 вузов из 53 регионов страны. Цель проекта – вовлечение молодежи в исследовательскую и экспедиционную деятельность для лучшего познания России. Участники корпуса занимаются как экологическими миссиями в Арктике, так и поисковыми работами по всей стране. В 2025 году «Команда Арктики» уже организовала более 100 экспедиционных поездок.