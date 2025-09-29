Общество

В России выявили более 111 т чая с пестицидами

В России за восемь месяцев 2025 года выявили более 111 т чая с наличием пестицидов. Это следует из данных Единого реестра проверок, которые провели Роспотребнадзор и Россельхознадзор. С просьбой привлечь нарушителей к ответственности в Генпрокуратуру, кабмин и Минсельхоз обратился глава Общественной потребительской инициативы (ОПИ) Олег Павлов.

Речь идет о семи крупнейших производителях, таких как «Универсальные пищевые технологии», «Орими», «РЧК-Трейдинг», «Объединенная чайная компания», «Шеннун», «Симфония», «Рязанская чаеразвесочная фабрика». Эти компании выпускают продукцию под брендами Tess, Greenfield, Kioko, «Золотая чаша», «Беседа», Eastford, «Три дружных слона», «Города России», «Необычайный», TeaTale и другими.

В Роспотребнадзоре сообщили, что за первое полугодие 2025 года в лабораториях ведомства исследовали более 57 тысяч проб пищевой продукции на содержание пестицидов, из них не соответствовали установленным требованиям 0,01%.

«По всем фактам выявленных нарушений в отношении хозяйствующих субъектов приняты меры административного воздействия в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях, выданы предписания об устранении выявленных нарушений. Вся продукция, не соответствующая установленным требованиям, изъята из оборота», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Несмотря на то, что в общем объеме это количество составляет минимальную долю, общественники обратили внимание на негативное влияние химикатов на здоровье людей, пишут «Известия».

В своем письме Павлов подчеркнул, что «пестициды негативно влияют на нервную систему, приводят к нарушениям координации движений, памяти и концентрации внимания, а также могут провоцировать аллергию». Более того, некоторые из них признаны потенциальными канцерогенами, их употребление повышает риск развития раковых заболеваний. Высокие дозы пестицидов могут вызвать острое отравление с головной болью, тошнотой, рвотой, судорогами и потерей сознания, добавил он.