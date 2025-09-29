Общество

Чем трактор лучше ламборджини. ВИДЕО

Мимо «Молочного хуторка» в Печорском районе проехать сложно. Перед указателем с названием деревни Иваново Болото автомобилистов встречают Кот Матроскин с коровой. Деревянные фигурки героев известного мультика приглашают заглянуть на ферму Андрея и Марии Ковальских. Всего два года назад семья переехала сюда из Волгоградской области. За этот относительно небольшой промежуток времени поле с одиноким сараем посередине превратилось в огромное хозяйство, где есть коровник, цех по производству молочной продукции, пастбища и, конечно же, коровы - красивые, добрые и дающие вкусное молоко.



О том, что делают из него фермеры, кто им помогает в нелегком труде и какая мечта Марии Ковальской сбылась благодаря участию в грантовом конкурсе «Агростартап», узнала Псковская Лента Новостей.