Общество

Определен график работы депутатов в псковской приемной «Единой России» на октябрь

Стал известен график работы депутатов на октябрь в региональной общественной приемной «Единой России», расположенной на улице Гоголя, 9 в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в реготделении партии.

Первые встречи этого месяца в День пожилого человека с псковичами проведут депутат Псковского областного Собрания, руководитель фракции «Единая Россия» в областном парламенте, региональный координатор партийного проекта «Новая школа» Армен Мнацаканян и депутат Псковской городской Думы Денис Иванов.

2 октября на вопросы граждан ответят депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко и руководитель фракции «Единая Россия» в Псковской городской Думе, депутат Александр Гончаренко.

Региональный парламентарий Александр Братчиков выслушает псковичей 7 октября. В этот же день можно будет обратиться к депутату Псковской городской Думы, председателю регионального общественного совета проекта «Женское Движение Единой России» Алесе Михачевой, а на следующий день, 8 октября, к депутату Псковской городской Думы, региональному координатору партийного проекта «Женское Движение Единой России» Наталье Юрченко.

Три дня, 8, 14 и 23 октября прием проведет депутат Псковского областного Собрания, региональный координатор партийного проекта «Российское село» Андрей Козлов.

9 октября со своими проблемами и предложениями можно будет обратиться к депутату Псковского областного Собрания Виктору Антонову, 15 октября – к региональному парламентарию, региональному координатору партийного проекта «Предпринимательство» Алексею Севастьянову, 16 октября псковичей выслушает народный избранник, регкоординатор партпроекта «Безопасные дороги» Владимир Кузь, 21 и 22 октября обращения псковичей рассмотрят депутаты Игорь Дитрих и Елена Лунгу, соответственно. 28 октября на вопросы граждан ответит заместитель секретаря псковского отделения «Единой России», председатель областного Собрания депутатов Александр Котов, 29 октября – депутат областного парламента, регкоординатор партпроекта «Детский спорт» Юрий Сорокин. 30 октября – депутат ПОСД Ирина Толмачева.

Также в этом месяце посетителей в общественной приемной будут ждать депутаты Псковской городской Думы: 9 октября – Евгений Васильев, 14-го – Юлия Пожидаева, 15-го – Григорий Стороненков, 16-го – Константин Болотин, 21-го – Сергей Гаврилов, 22 августа – Галина Неваленная, которая курирует работу общественных советов партпроектов «Старшее поколение» и «Здоровое будущее», 23-го – Юрий Бурлин, 28-го – Любовь Николаева, 29-го – Алексей Форш, 30 октября – Анна Дмитриева.

Депутаты областного Собрания будут принимать граждан с 10:00 до 12:00, а Псковской городской Думы – с 14:00 до 17:00. Предварительная запись возможна по телефону в Пскове: 66-25-12.

С подробным графиком приемов по вопросам реализации народной программы можно ознакомиться здесь.

«Вопросы социальной поддержки граждан, вопросы защиты их трудовых прав являются одним из приоритетных направлений федеральной и региональной политики, а также народной программы партии. Успешная реализация всех этих направлений невозможна без обратной связи с населением, взаимодействие с которым осуществляет региональная общественная приемная "Единой России"», - отметили в реготделении.