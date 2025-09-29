Псковcкая обл.
Общество

В Госдуму внесли законопроект о начале школьных уроков в девять утра

01.10.2025 15:16|ПсковКомментариев: 0

Депутаты от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект о переносе начала школьных уроков на 9:00.

«В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся, их творческого развития и семейного воспитания законопроектом предлагается закрепить пятидневную учебную (рабочую) неделю и установить время начала учебных занятий не ранее 9:00», — говорится в пояснительной записке.

Изменения предполагается внести в статью 13 закона «Об образовании в Российской Федерации».

Депутаты отмечают, что в выходные и праздничные дни возможны внеучебные мероприятия: культурные, спортивные и воспитательные, которые не входят в учебный план и проводятся в формате, отличном от обычного урока.

По словам соавтора инициативы, главы думского комитета по охране здоровья Сергея Леонова, нагрузка на школьников сейчас действительно высока: им нужно посещать уроки, а затем, особенно в старших классах, большинство дополнительно занимается с репетиторами. Домашние задания также занимают значительное время, и дети вынуждены тратить на освоение программы по 10-12 часов в день.

Перенос начала уроков на 9:00 даст детям возможность высыпаться, а родителям — спокойно отвезти их в школу перед работой, подчеркнул Леонов.

Пятидневная учебная неделя, пояснил он, нужна потому, что при шестидневке нельзя спланировать нормальный семейный отдых, а одного воскресенья ученикам недостаточно для полноценного восстановления, пишет РИА Новости.

«Критика инициативы предсказуема, но факты говорят сами за себя: школьная программа перегружена. В нее включены темы и разделы, которые раньше изучались в вузах. Зачем это нужно — непонятно. В высших учебных заведениях науки изучаются более подробно и предметно, а школьникам перегрузка только мешает», — добавил депутат.

Он подчеркнул, что систему образования нужно привести в порядок, исключив лишние предметы и сложные для восприятия разделы.

Источник: Псковская Лента Новостей
