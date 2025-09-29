Александр Козловский о дефиците кадров: Не хватает диалога с Минпросвещения

О необходимости точечной настройки национального проекта «Кадры» и федеральной программы «Профессионалитет» рассказал депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель региональных отделений Союза машиностроителей России и Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Козловский в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Люди труда».
Ключевой проблемой он назвал недостаточный диалог между реальным сектором экономики и Министерством просвещения РФ.
Особую озабоченность, по его словам, вызывает положение колледжей в малых регионах, таких как Псковская область. При конкурсной системе распределения грантов они не могут конкурировать с крупными учебными заведениями Москвы или Краснодарского края.
Александр Козловский также подчеркнул, что средства грантов по программе «Профессионалитет» не предусматривают ремонта общеобразовательных аудиторий, спортивных залов и стадионов при колледжах, что делает их менее привлекательными для абитуриентов после комфортных школ.
«Чтобы сельская молодежь могла учиться и оставаться на своей земле, необходимо федеральное вмешательство Минпросвещения. Без этого, уехав в города, они вряд ли вернутся. Сейчас наша ключевая задача — убедить министерство переломить эту тенденцию. Вместо точечного ремонта 20-30 колледжей в год из четырех тысяч нужна программа, охватывающая гораздо больше учебных заведений. Это позволит за ближайшие 3-5 лет обновить их инфраструктуру. И самое главное — дать детям возможность получить качественное, настоящее образование там, где они родились», – заключил депутат.
В проекте «Люди труда» мы продолжаем популяризировать рабочие профессии, говорить о проблемах и успехах среднего специального образования, о том, как наполнить рынок труда квалифицированными и профессиональными кадрами рабочих специальностей.