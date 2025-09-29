Общество

Александр Козловский о дефиците кадров: Не хватает диалога с Минпросвещения

О необходимости точечной настройки национального проекта «Кадры» и федеральной программы «Профессионалитет» рассказал депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель региональных отделений Союза машиностроителей России и Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Козловский в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Люди труда».

Ключевой проблемой он назвал недостаточный диалог между реальным сектором экономики и Министерством просвещения РФ.

«Мое мнение основывается на том, что все-таки необходимо слышать экспертов. Сейчас, к сожалению, у нас министерство, которое занимается образованием, имеет немножко свое видение. Они не так много контактируют и прислушиваются к мнению экспертов, потому что привыкли жить своей жизнью, формировать программы, полагаясь на опросы Минтруда. Но когда мы начинаем разбираться, то возникает вопрос – откуда эти данные берутся, если, например, на предприятиях никто не видит эти опросы, никто не отвечает на эти опросы, вопросы не задаются. На сегодняшний день это все-таки проблема, не хватает диалога», – отметил Александр Козловский.

Особую озабоченность, по его словам, вызывает положение колледжей в малых регионах, таких как Псковская область. При конкурсной системе распределения грантов они не могут конкурировать с крупными учебными заведениями Москвы или Краснодарского края.

«Если таким образом мы пойдем, тогда такие регионы не будут вообще охвачены. И получится так, что сильный будет становиться сильнее, а слабый потихонечку умрет», – предупредил депутат.

Александр Козловский также подчеркнул, что средства грантов по программе «Профессионалитет» не предусматривают ремонта общеобразовательных аудиторий, спортивных залов и стадионов при колледжах, что делает их менее привлекательными для абитуриентов после комфортных школ.

«Чтобы сельская молодежь могла учиться и оставаться на своей земле, необходимо федеральное вмешательство Минпросвещения. Без этого, уехав в города, они вряд ли вернутся. Сейчас наша ключевая задача — убедить министерство переломить эту тенденцию. Вместо точечного ремонта 20-30 колледжей в год из четырех тысяч нужна программа, охватывающая гораздо больше учебных заведений. Это позволит за ближайшие 3-5 лет обновить их инфраструктуру. И самое главное — дать детям возможность получить качественное, настоящее образование там, где они родились», – заключил депутат.

В проекте «Люди труда» мы продолжаем популяризировать рабочие профессии, говорить о проблемах и успехах среднего специального образования, о том, как наполнить рынок труда квалифицированными и профессиональными кадрами рабочих специальностей.