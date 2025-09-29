Общество

Просветительское мероприятие для псковских пенсионеров провели профсоюзы

Информационно-просветительское мероприятие со специалистами «Школы пациента» состоялось в большом зале Дома профсоюзов в Пскове 1 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе.

Фото здесь и далее: Псковский облсовпроф

Участники мероприятия члены РОО «Союз пенсионеров России» и ветераны профсоюзного движения Псковской области смогли послушать лекции врачей-специалистов и получить персональные консультации по лечению различных заболеваний.

В своём приветственном слове председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов поздравил участников с Днём людей серебряного возраста, днём золотой осени, опыта, и красоты.

«Уважаемые псковичи, ветераны профсоюзного движения! От всей души поздравляю вас с Международным днём пожилых людей! Этот праздник – дань уважения вашему жизненному опыту, мудрости и стойкости. Вы – наша опора и золотой фонд Псковской области. Ваши руки восстанавливали и строили страну, ваш труд – основа нашего благополучия. Крепкого вам здоровья, душевного тепла, заботы близких и активного долголетия! Пусть в вашей жизни всегда будет место радости и уважению. Спасибо за всё!» - сказал Игорь Иванов.