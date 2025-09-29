Общество

Только 36% псковичей считают работу учителя престижной — опрос

36% псковичей считают профессию педагога престижной в современном мире: «Учителя нужны всегда, а сейчас, тем более». 47% придерживаются противоположной точки зрения, еще 17% затруднились с ответом: «Спасибо нашим бюджетникам-учителям, что продолжают заниматься этим неблагодарным делом»; «Достойная уважения профессия, но совсем не денежная!». К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из города.

Мнение о престижности педагогического труда респонденты 45+ разделяют гораздо чаще, чем молодежь: 44% против 22% среди опрошенных до 35 лет. Среди обладателей высшего образования профессию учителя престижной считают 36%, среди имеющих среднее профессиональное образование — 29%.

55% считают, что за последние 10 лет социальный статус учителя в обществе понизился. Лишь 12% полагают, что он повысился, а 20% считают, что он остался прежним.

Наиболее пессимистично настроена молодежь до 35 лет: 57% считают, что статус учителя понизился. Среди респондентов старше 45 лет такая точка зрения менее распространена (46%). При этом именно старшее поколение чаще видит повышение статуса (20%), тогда как среди молодежи таких всего 3%. Обладатели высшего образования чаще указывают на понижение статуса (60%), чем те, у кого среднее профессиональное образование (45%). Последние, в свою очередь, несколько чаще видят повышение статуса (16% против 10% у имеющих высшее образование).

В топ-3 качеств идеального педагога, по мнению горожан, должны входить профессионализм (29% голосов), терпение (21%) и доброта (19%). По 13% опрошенных считают, что учителя должны любить детей и обладать стрессоустойчивостью. 11% говорят о том, что педагоги должны любить свою работу. Причем мужчинам в учителях важнее профессионализм, а женщинам — любовь к детям и профессии, ответственность, тактичность, честность и справедливое отношение к обучающимся.