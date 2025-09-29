Общество

Министр просвещения РФ наградил великолукского педагога знаком «Почетный наставник»

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов наградил учителя русского языка и литературы великолукской школы №1 Татьяну Рассолову знаком «Почетный наставник», сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве образования Псковской области.

Фото: министерство образования Псковской области

В Национальном центре «Россия» в Москве проходит V Форум классных руководителей. На торжественной церемонии открытия участников поприветствовал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Он вручил педагогам ведомственные награды. Знаком «Почетный наставник» награждена Татьяна Рассолова.

«Поздравляем Татьяну Борисовну с получением этой заслуженной награды! Желаем ей дальнейших профессиональных успехов, вдохновения и новых свершений в обучении и воспитании подрастающего поколения!» - сообщили в министерстве.