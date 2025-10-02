Псковcкая обл.
Общество

Продажи подарков ко Дню учителя выросли в 2,6 раза

03.10.2025 09:30

Продажи подарочных наборов ко Дню учителя увеличились в 2,6 раза со второй половины сентября 2025 года, подсчитали для «Известий» аналитики маркетплейса Wildberries.

«Спрос на подарочные наборы чая и кофе увеличился на 71%, а конфеты стали заказывать вдвое чаще по сравнению с началом этой осени», — рассказали эксперты.

Чаще всего россияне заказывали на маркетплейсах традиционные подарки педагогам: товары для красоты, праздничные наборы, а также оборудование для школьных классов, добавили в пресс-службе Ozon, пишут «Известия».

При этом больше 60% родителей школьников традиционно дарят учителям цветы, отметили в компании «Гродан». В лидерах — розы, осенние сборные композиции, хризантемы и лилии. В 2025 году средняя стоимость букета ко Дню учителя составит 3,8 тыс. рублей, уточнила руководитель отдела по привлечению и сопровождению селлеров Flowwow Вероника Перетягина. В качестве альтернативы многие дарят комнатные растения и флорариумы. В среднем россияне готовы потратить на подарок ко Дню учителя около 3 тыс. рублей, добавили в «Авито».

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
