На подарки учителям псковичи потратят в этом году в среднем 3300 рублей – опрос

Большинство псковичей относится ко Дню учителя положительно (55%): 21% любят этот праздник, 34% он нравится. Нейтральную позицию занимают 42% опрошенных. Отрицательное отношение к празднику практически отсутствует (3%). К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по результатам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения, в том числе родители школьников из города.

В любви и положительном отношении к празднику женщины признавались чаще мужчин, для представителей сильного пола чаще свойственна сдержанная позиция. Молодежь до 35 лет значительно чаще относится к празднику нейтрально, а чем старше горожане, тем чаще они демонстрируют позитивное отношение.

Большинство выпускников колледжей и техникумов относятся к профессиональному празднику педагогов спокойно, большинство респондентов с высшим образованием — положительно.

Средняя сумма, которую классы потратят на поздравление классного руководителя, составляет 3300 рублей.

Наиболее распространенным вариантом подарка остаются цветы (57% опрошенных). Букеты нередко дополняют подарочными сертификатами (26%) и сладкими корзинами (14%). Гораздо реже дарят конверты с деньгами (7%) и канцелярию (4%). Среди других вариантов подарков назывались косметика и парфюмерия, билеты в театры, книги, техника и электроника для класса.