В СОЦПРОФ поддержали проект о введении продовольственных сертификатов

Законопроект о введении продовольственных сертификатов (продуктовых карточек) для малоимущих граждан России внесён в Государственную Думу 1 октября. Инициатива, разработанная под руководством Ярослава Нилова, председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов (фракция ЛДПР), направлена на борьбу с бедностью и обеспечение социальной справедливости. Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ выразило активную поддержку этой инициативы, подчёркивая её значение для защиты уязвимых слоёв населения, сообщается в Telegram-канале председателя объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергея Вострецова.
Законопроект предлагает введение на федеральном уровне системы продовольственных сертификатов для граждан, чей среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума. Цель: обеспечить малоимущим гражданам доступ к базовым продуктам питания (хлеб, молоко, яйца, мясо, овощи), предотвратить голод и поддержать отечественных производителей.
Сертификаты будут выдаваться в электронном виде (на банковские карты) с лимитом в размере около 30% от прожиточного минимума трудоспособного населения — от 2000 до 8000 рублей в месяц в зависимости от региона. Средства можно использовать только для покупки продуктов в магазинах. Программа рассчитана на 12 миллионов россиян, живущих за чертой бедности. Инициатива не нова: Ярослав Нилов предлагал схожие меры в 2020–2022 годах, а в июле 2025 года анонсировал доработку проекта, учитывающую региональный опыт и экономические реалии.
Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ активно поддерживает законопроект, видя в нём инструмент для защиты прав работников и социально уязвимых групп.
Идея продовольственных сертификатов не уникальна и успешно реализуется в ряде стран:
«Эти примеры показывают, что адресная продовольственная помощь эффективна при чёткой организации и контроле. Законопроект Ярослава Нилова о введении продуктовых карточек — это попытка системно решить проблему бедности и продовольственной безопасности в России. Поддержка профсоюзов СОЦПРОФ подчёркивает социальную значимость инициативы, а международный опыт подтверждает её жизнеспособность. Если закон будет принят, он может стать важным шагом к социальной стабильности и поддержке миллионов россиян», - заключили в объединении.