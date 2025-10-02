Псковcкая обл.
Общество

В СОЦПРОФ поддержали проект о введении продовольственных сертификатов

03.10.2025 09:45|ПсковКомментариев: 0

Законопроект о введении продовольственных сертификатов (продуктовых карточек) для малоимущих граждан России внесён в Государственную Думу 1 октября. Инициатива, разработанная под руководством Ярослава Нилова, председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов (фракция ЛДПР), направлена на борьбу с бедностью и обеспечение социальной справедливости. Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ выразило активную поддержку этой инициативы, подчёркивая её значение для защиты уязвимых слоёв населения, сообщается в Telegram-канале председателя объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергея Вострецова.

Законопроект предлагает введение на федеральном уровне системы продовольственных сертификатов для граждан, чей среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума. Цель: обеспечить малоимущим гражданам доступ к базовым продуктам питания (хлеб, молоко, яйца, мясо, овощи), предотвратить голод и поддержать отечественных производителей.

Сертификаты будут выдаваться в электронном виде (на банковские карты) с лимитом в размере около 30% от прожиточного минимума трудоспособного населения — от 2000 до 8000 рублей в месяц в зависимости от региона. Средства можно использовать только для покупки продуктов в магазинах. Программа рассчитана на 12 миллионов россиян, живущих за чертой бедности. Инициатива не нова: Ярослав Нилов предлагал схожие меры в 2020–2022 годах, а в июле 2025 года анонсировал доработку проекта, учитывающую региональный опыт и экономические реалии.

Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ активно поддерживает законопроект, видя в нём инструмент для защиты прав работников и социально уязвимых групп.

«Законопроект о продовольственных сертификатах — это шаг к реальной поддержке миллионов россиян, которые ежедневно сталкиваются с выбором между базовыми потребностями и выживанием. Мы, как профсоюзы, знаем, что низкие доходы и рост цен на продукты питания бьют в первую очередь по самым незащищённым: семьям с детьми, пенсионерам, работникам с минимальной зарплатой. Продуктовые карточки не только помогут избежать голода, но и дадут людям чувство достоинства, позволяя самостоятельно выбирать продукты. Это не просто социальная мера, это инвестиция в здоровье нации и стабильность общества. Мы призываем ускорить принятие закона и обеспечить его прозрачное исполнение, чтобы помощь дошла до каждого нуждающегося», - прокомментировал инициативу Сергей Вострецов.

Идея продовольственных сертификатов не уникальна и успешно реализуется в ряде стран:

  • США: программа SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program) предоставляет электронные карты (EBT) для покупки продуктов питания малоимущим семьям. В 2024 году программа охватывала около 40 миллионов человек, а средний размер пособия составлял около 180 долларов в месяц на человека. Средства можно тратить на продукты в магазинах, исключая алкоголь и табак.
  • Бразилия: программа Bolsa Família включает продовольственные компоненты, предоставляя семьям с низким доходом субсидии на питание и доступ к базовым продуктам. Это помогло сократить уровень бедности на 15% за десятилетие, заметили в СОЦПРОФ.
  • Индия: система Public Distribution System (PDS) обеспечивает субсидированные продукты питания (рис, пшеницу, сахар) через сеть государственных магазинов. Около 800 миллионов человек получают доступ к продуктам по сниженным ценам.

«Эти примеры показывают, что адресная продовольственная помощь эффективна при чёткой организации и контроле. Законопроект Ярослава Нилова о введении продуктовых карточек — это попытка системно решить проблему бедности и продовольственной безопасности в России. Поддержка профсоюзов СОЦПРОФ подчёркивает социальную значимость инициативы, а международный опыт подтверждает её жизнеспособность. Если закон будет принят, он может стать важным шагом к социальной стабильности и поддержке миллионов россиян», - заключили в объединении. 

Источник: Псковская Лента Новостей
