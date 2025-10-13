Псковcкая обл.
Общество

Как создать команду мечты в условиях меняющегося рынка труда: секреты директора по персоналу

14.10.2025 10:00|ПсковКомментариев: 0

Рынок труда сегодня – это не просто арена для поиска вакансий, а динамичная экосистема, где ценность сотрудника растет с каждым днем. И особенно ярко эти тенденции проявляются на региональном уровне, в нашей любимой Псковской области.

Я, Ирина Митрофанова, директор по персоналу ООО «ИВА», ежедневно наблюдаю за этими изменениями и хочу поделиться своим видением, а главное – рассказать, как наша компания не просто адаптируется к вызовам времени, но и формирует свою уникальную культуру, где главное – это люди.

 

Фотографии: ООО «ИВА»

Рынок труда: вызовы и возможности

Современный специалист – это не только набор профессиональных навыков. Это человек, который ищет не просто работу, а место, где его ценят, где есть возможности для роста и признания, где его развитие поддерживается и поощряется, а личные и семейные ценности уважают. В условиях, когда рынок труда стал более гибким, а конкуренция за талантливых специалистов обострилась, компании, которые игнорируют эти тренды, рискуют остаться в прошлом.

В Псковской области мы видим схожие процессы. Есть традиционные отрасли, где сохраняется высокий спрос на опытных кадров, но появляются и новые направления, требующие специфических знаний и навыков.

ООО «ИВА»: залог успеха – люди

Мы в ООО «ИВА» убеждены: наш главный актив – это наша команда, и только люди делают бизнес. Именно поэтому мы ставим в приоритет не просто привлечение новых сотрудников, а их долгосрочное удержание и постоянное развитие. Для нас это не просто слова, это философия, которую мы воплощаем в жизнь ежедневно.

Уникальные стратегии удержания: отказ от шаблонных решений

Наш подход к работе с персоналом кардинально отличается от стандартных HR-практик. Мы не следуем избитым схемам, а разрабатываем уникальные стратегии, основанные на глубоком понимании потребностей наших сотрудников.

Забота о здоровье – фундамент благополучия: одним из ключевых инструментов нашего успеха является внутренний ДМС, который действительно покрывает любые расходы. Мы не ограничиваемся стандартным набором услуг. Протезирование, дорогостоящие МРТ-исследования – все это входит в нашу программу. Мы поддерживаем финансово наших сотрудников при рождении или усыновлении ребенка, на свадьбу, юбилей, а также в связи с трудными ситуациями: например, болезнью или смертью близкого родственника, при возникновении чрезвычайных ситуаций (например, пожар, авария). Мы хотим, чтобы каждый сотрудник знал: в случае любой проблемы, мы рядом и готовы поддержать. Это не просто социальный пакет, это наше искреннее желание обеспечить нашим людям спокойствие и уверенность в завтрашнем дне.

  • Инвестиции в рост – наша главная мотивация: мы верим, что развитие – это непрерывный процесс. Поэтому обучение наших сотрудников – это не разовая акция, а системная работа. Мы предлагаем самые разнообразные программы, от повышения квалификации по узкоспециализированным направлениям до развития «мягких» навыков. Более того, мы помогаем каждому сотруднику увидеть свой путь внутри компании, понять, какие шаги необходимо предпринять для достижения желаемой позиции. И здесь имеется в виду не только классический вертикальный рост, когда сотрудник движется по карьерной лестнице, но и горизонтальный. Мы поощряем переход в смежные отделы, давая возможность получить новый опыт, расширить компетенции и оставаться вовлеченным в жизнь компании.
  • Семейные ценности – наша забота: мы понимаем, что работа – это важная часть жизни, но не единственная. Семья играет огромную роль. Поэтому мы уделяем особое внимание поддержке семей наших сотрудников. Это могут быть, гибкий график в особых случаях, удаленная работа, праздники, конкурсы и выставки для детей. Мы хотим, чтобы наши сотрудники чувствовали себя уверенно не только на работе, но и в личной жизни, зная, что мы заботимся о них и их близких.
  • Спорт и культурное обогащение (планируем в ближайшее время). Будут предусмотрены механизмы компенсации расходов на занятия спортом и посещение культурных мероприятий, направленных на развитие личностных качеств и улучшение физического здоровья сотрудников.

Вовлеченность – ключ к успеху

Все наши усилия направлены на повышение вовлеченности сотрудников. Мы стремимся создать атмосферу, где каждый чувствует себя частью большой команды, где его мнение важно, а его вклад ценится. Для этого мы используем различные инструменты:

  • Регулярная обратная связь: мы проводим индивидуальные беседы, опросы, анкетирования, чтобы понимать, что волнует наших людей, какие у них возникают трудности и предложения.
  • Корпоративная культура: мы активно развиваем нашу внутреннюю культуру, где царит атмосфера доверия, взаимопомощи и уважения. Мы отмечаем успехи, вместе преодолеваем трудности и строим будущее.
  • Инновационные программы мотивации: помимо стандартных бонусов, мы разрабатываем уникальные программы, которые отражают специфику нашей деятельности и ценности компании. Это может быть поощрение за рационализаторские предложения, командные соревнования с призами и многое другое.

Советы по трудоустройству от директора по персоналу

Если вы находитесь в поиске работы или хотите развиваться в профессиональной сфере, я, как человек, который ежедневно работает с людьми, могу дать несколько советов:

  • Определите свои ценности: что для вас действительно важно в работе? Это карьерный рост, стабильность, интересные задачи, дружный коллектив, возможность помогать другим? Понимание своих ценностей поможет вам сделать правильный выбор.
  • Изучите компанию: не ограничивайтесь прочтением вакансии. Изучите сайт компании, ее социальные сети, почитайте отзывы. Попытайтесь понять ее миссию, ценности и культуру.
  • Будьте проактивны: не ждите, пока вас найдут. Активно ищите вакансии, отправляйте резюме, налаживайте профессиональные контакты.
  • Покажите свою ценность: в резюме и на собеседовании не просто перечисляйте свои обязанности, а рассказывайте о своих достижениях и результатах. Думайте о том, какую пользу вы можете принести компании.
  • Задавайте вопросы: смело задавайте вопросы на собеседовании. Это покажет вашу заинтересованность и поможет вам понять, подходит ли вам данная компания.
  • Не бойтесь учиться: рынок труда постоянно меняется. Будьте готовы к постоянному обучению и развитию.

Удержание персонала — это не разовая акция, а ежедневная кропотливая работа, основанная на партнерстве, доверии и заботе. В ООО «ИВА» мы не боимся уходить от стандартных HR-практик и создавать уникальные условия для нашей команды. Мы верим, что именно люди являются главным активом и конкурентным преимуществом компании.

И если вы как соискатель ищете место, где вас ценят, слышат и вкладываются в ваше будущее, или вы как работодатель задумываетесь о том, как построить по-настоящему сильную команду, — то ответ прост: создавайте рабочую среду, в которой хочется оставаться.

Контакты:

Ирина Митрофанова, директор по персоналу ООО «ИВА»

Реклама. ООО «Ива». ИНН 6027061107. Erid: 2SDnjdbX7gB

Источник: Псковская Лента Новостей
