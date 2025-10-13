Как создать команду мечты в условиях меняющегося рынка труда: секреты директора по персоналу

Рынок труда сегодня – это не просто арена для поиска вакансий, а динамичная экосистема, где ценность сотрудника растет с каждым днем. И особенно ярко эти тенденции проявляются на региональном уровне, в нашей любимой Псковской области.
Я, Ирина Митрофанова, директор по персоналу ООО «ИВА», ежедневно наблюдаю за этими изменениями и хочу поделиться своим видением, а главное – рассказать, как наша компания не просто адаптируется к вызовам времени, но и формирует свою уникальную культуру, где главное – это люди.
Современный специалист – это не только набор профессиональных навыков. Это человек, который ищет не просто работу, а место, где его ценят, где есть возможности для роста и признания, где его развитие поддерживается и поощряется, а личные и семейные ценности уважают. В условиях, когда рынок труда стал более гибким, а конкуренция за талантливых специалистов обострилась, компании, которые игнорируют эти тренды, рискуют остаться в прошлом.
В Псковской области мы видим схожие процессы. Есть традиционные отрасли, где сохраняется высокий спрос на опытных кадров, но появляются и новые направления, требующие специфических знаний и навыков.
Мы в ООО «ИВА» убеждены: наш главный актив – это наша команда, и только люди делают бизнес. Именно поэтому мы ставим в приоритет не просто привлечение новых сотрудников, а их долгосрочное удержание и постоянное развитие. Для нас это не просто слова, это философия, которую мы воплощаем в жизнь ежедневно.
Наш подход к работе с персоналом кардинально отличается от стандартных HR-практик. Мы не следуем избитым схемам, а разрабатываем уникальные стратегии, основанные на глубоком понимании потребностей наших сотрудников.
Забота о здоровье – фундамент благополучия: одним из ключевых инструментов нашего успеха является внутренний ДМС, который действительно покрывает любые расходы. Мы не ограничиваемся стандартным набором услуг. Протезирование, дорогостоящие МРТ-исследования – все это входит в нашу программу. Мы поддерживаем финансово наших сотрудников при рождении или усыновлении ребенка, на свадьбу, юбилей, а также в связи с трудными ситуациями: например, болезнью или смертью близкого родственника, при возникновении чрезвычайных ситуаций (например, пожар, авария). Мы хотим, чтобы каждый сотрудник знал: в случае любой проблемы, мы рядом и готовы поддержать. Это не просто социальный пакет, это наше искреннее желание обеспечить нашим людям спокойствие и уверенность в завтрашнем дне.
Все наши усилия направлены на повышение вовлеченности сотрудников. Мы стремимся создать атмосферу, где каждый чувствует себя частью большой команды, где его мнение важно, а его вклад ценится. Для этого мы используем различные инструменты:
Если вы находитесь в поиске работы или хотите развиваться в профессиональной сфере, я, как человек, который ежедневно работает с людьми, могу дать несколько советов:
Удержание персонала — это не разовая акция, а ежедневная кропотливая работа, основанная на партнерстве, доверии и заботе. В ООО «ИВА» мы не боимся уходить от стандартных HR-практик и создавать уникальные условия для нашей команды. Мы верим, что именно люди являются главным активом и конкурентным преимуществом компании.
И если вы как соискатель ищете место, где вас ценят, слышат и вкладываются в ваше будущее, или вы как работодатель задумываетесь о том, как построить по-настоящему сильную команду, — то ответ прост: создавайте рабочую среду, в которой хочется оставаться.
