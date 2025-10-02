Общество

Дмитрий Шахов участвовал во Всероссийском дне бесплатной юридической помощи в Москве

По приглашению уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой псковский омбудсмен Дмитрий Шахов принял участие во Всероссийском едином дне бесплатной юридической помощи, который состоялся в Доме прав человека в Москве 2 октября, сообщил Псковской Ленте Новостей Дмитрий Шахов.

Фото: Дмитрий Шахов

Мероприятие организовали аппарат уполномоченного по правам человека в России совместно с Ассоциацией юристов России. В этом году представители центра защиты прав молодежи при комитете Государственной Думы по молодежной политике и молодежного Совета при уполномоченном по правам человека в РФ активно участвовали в акции.

В рамках мероприятия региональные уполномоченные и молодые юристы предоставили консультации студентам высших учебных заведений по разнообразным правовым вопросам, связанным с образованием. Уполномоченный по правам человека в РФ поддерживает федеральный проект «Единый день правовой помощи студентам», который стартовал в 22 вузах страны с сентября текущего года. Цель проекта — повысить доступность юридической помощи для студентов и создать эффективный механизм защиты их прав.

Представители юридических клиник из ряда ведущих российских университетов, включая РАНХиГС, МГЮА и Университет имени Г. В. Плеханова, также приняли участие в мероприятии. Более 60 человек из разных уголков страны получили юридическую помощь в этот день как очно, так и по видеосвязи. Особенно активно семьи участников специальной военной операции обращались за разъяснениями по вопросам социальных выплат и поиска без вести пропавших.