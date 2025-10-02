Общество

Эксперты определили самого технологичного оператора связи в Псковской области

Наиболее технологичным оператором связи на российском рынке является цифровая экосистема МТС, по мнению аналитического агентства J’son&Partners Consulting. Фактором, определившим позиции лидера рейтинга, стали эффективность и количество инноваций в базовых услугах связи.

Аналитики выявили высокий уровень удовлетворенности качеством услуг цифровой экосистемы (более 30%), а также отметили ее технологии определения сгенерированного голоса, возможность осуществлять звонки через умные устройства и научно-исследовательскую активность.

Второе и третье место по технологичности заняли Мегафон и Билайн соответственно. Помимо этих компаний, в рейтинге также присутствуют T2 и Ростелеком.