Челябинский подрядчик наказан за срыв ремонта трубы котельной в Новоржевском округе

Компания «Либерти» из Челябинска включена в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) на два года за срыв контракта по замене дымовой трубы котельной в деревне Выбор Новоржевского муниципального округа, сообщили Псковской Ленте Новостей в псковском управлении ФАС России.

Фото: Псковское УФАС России

Работы должны были быть завершены до 31 августа этого года в рамках подготовки образовательных учреждений к осенне-зимнему сезону, но подрядчик так и не приступил к выполнению задачи. В качестве причин срыва сроков ООО «Либерти» ссылалось на задержки с поставками необходимого оборудования. Однако в ходе проверки выяснилось, что заказчик неоднократно направлял подрядчику запросы с требованием начать работы, но ответа на них не получил. Кроме того, компания не предоставила ведомству никаких доказательств, что предпринимала какие-либо усилия для исполнения контракта.

Ведомство пришло к выводу, что действия ООО «Либерти» создали значительный риск срыва подготовки образовательных учреждений к осеннему сезону. В связи с грубым нарушением условий контракта и отсутствием доказательств уважительности причин его неисполнения компания была включена в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года.