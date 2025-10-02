Общество

В День беременных будущие мамы обсудят в Пскове и Великих Луках вопросы поддержки материнства и детства

Праздничные мероприятия по случаю Всероссийского Дня беременных состоятся в Пскове и Великих Луках 7 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

В Псковском клиническом перинатальном центре для будущих рожениц подготовили обширную программу. В рамках «Школы материнства» состоится выступление психолога на тему подготовки к родам, мотивационные лекции от успешных мам.

Со специалистами женщины смогут обсудить волнующие вопросы и морально настроиться на родильный процесс, узнать о мерах социальной поддержки для детей и родителей, пообщаться друг с другом, посетить экскурсию в родовое отделение.

В филиале медицинского учреждения в Великих Луках также встретятся с будущими мамами, организуют для них мастер-классы, музыкальное поздравление и многое другое.

Также в псковском кадровом центре «Работа России» клуб «Женский интерес» в 12:00 проведет встречу «Беременность/декрет как ресурс для личного роста». Спикеры развеют миф о том, что беременность и декрет — это «перерыв в жизни», предложат посмотреть на этот период как на ресурс для трансформации и новых открытий.

Кроме того, в Центре социальных выплат в Пскове и Великих Луках организуют Дни открытых дверей.