Общество

День Космических войск России отмечают 4 октября

04.10.2025 10:20

Ежегодно 4 октября отмечается День Космических войск — рода войск в составе Воздушно-космических сил Вооруженных сил России (ВКС ВС России).

Этот памятный день в Вооруженных силах РФ установлен указом президента Российской Федерации № 549 от 31 мая 2006 года и приурочен к дню запуска первого искусственного спутника Земли, открывшего летопись космонавтики, в том числе и военной. 4 октября 1957 года военными специалистами с космодрома Байконур был запущен первый в мире искусственный спутник Земли, который успешно выполнил заданную программу.

День Космических войск— это праздник тех, кто посвятил себя работе над созданием космических аппаратов оборонного назначения, кто осуществлял и осуществляет их запуски.

Первые воинские части космического назначения (ныне Ракетные войска стратегического назначения, РВСН) были сформированы в СССР в 1955 году, в связи с началом строительства космодрома Байконур. Еще через два года был создан Командно-измерительный комплекс (КИК) управления космическими аппаратами (ныне — Главный испытательный центр испытаний и управления космическими средствами имени Германа Титова).

4 октября 1957 года частями запуска и управления космическими аппаратами был осуществлен запуск первого искусственного спутника Земли, а затем и запуск, и управление полетом первого в мире пилотируемого космического корабля «Восток» с космонавтом №1 на борту. В последующие годы все советские и международные космические программы осуществлялись с непосредственным участием воинских частей запуска и управления космических аппаратов.

В 1964 году для централизации работ и оперативного решения вопросов применения космических средств было создано Центральное управление космических средств (ЦУКОС) Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), реорганизованное в 1970 году в Главное управление космических средств (ГУКОС) РВСН. В 1981 году оно было выведено из состава РВСН и подчинено непосредственно Генштабу, а еще через 5 лет преобразовано в Управление начальника космических средств МО СССР.

После распада СССР Управление начальника космических средств было преобразовано в род войск центрального подчинения — Военно-космические силы (ВКС), которые в 1997 году вошли в состав Ракетных войск стратегического назначения. Но в связи с ростом роли космических средств в системе военной и национальной безопасности России в 2001 году на базе выделяемых из РВСН объединений, соединений и частей запуска и РКО был создан самостоятельный род войск — Космические войска.

Свои боевые задачи Космические войска России выполняли с начала формирования в 2001 году и до 1 декабря 2011 года, когда на боевое дежурство заступила первая дежурная смена командного пункта войск воздушно-космической обороны (ВКО).

Войска воздушно-космической обороны (ВКО) были сформированы по решению президента России Дмитрия Медведева. Был сформирован принципиально новый род войск, который предназначен для обеспечения безопасности России в воздушно-космической сфере. С введением в строй войск ВКО в 2011 году Космические войска прекратили самостоятельное существование, но вновь были воссозданы как род войск в составе Воздушно-космических сил Российской Федерации (ВКС ВС России) в 2015 году, согласно указу президента РФ Владимира Путина от 1 августа 2015 года. Воздушно-космические силы Российской Федерации были сформированы путём объединения Войск воздушно-космической обороны и Военно-Воздушных сил РФ.

Ведь исторически воздушно-космическая оборона создавалась на базе Космических войск, а также Войск оперативного стратегического командования воздушно-космической обороны. Нынешнее поколение военнослужащих и гражданских специалистов войск ВКС хранит и приумножает славные традиции ветеранов, проявляет высокий профессионализм и боевое мастерство, помня, что активная космическая деятельность державы является свидетельством ее экономической и научно-технической мощи, залогом дальнейшего развития, пишет calend.ru.

Сегодня основными задачами Космических войск являются:

  • предупреждение высшего военно-политического руководства страны о ракетном нападении;
  • противоракетная оборона;
  • контроль космического пространства;
  • создание, развертывание, поддержание российской орбитальной группировки и управление космическими аппаратами военного, двойного, социально-экономического и научного назначения.

В настоящее время в космических войсках создана и функционирует эффективная система подготовки запуска и управления отечественными космическими аппаратами различного назначения, система орбитального и радиолокационного контроля ракетоопасных направлений, а также обеспечения глобального мониторинга космической обстановки. Постоянно ведутся работы по созданию систем и комплексов нового поколения.

Выполнение космических оборонных программ — важнейшее стратегическое направление государственной политики в сфере национальной безопасности. Но существование Космических войск — это не только один из основных показателей военного могущества государства. Это, прежде всего, фактор экономического, научного развития страны, её потенциала в области высоких технологий.

Источник: Псковская Лента Новостей
