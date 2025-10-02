Как не допустить социальную изоляцию у пожилых людей, рассказали в псковском минздраве

Как защитить пожилых людей от социальной изоляции, рассказали Псковской Ленте Новостей в министерстве здравоохранения в Псковской области.
Фото здесь и далее: Минздрав России
Социальная изоляция и одиночество — важные, но часто недооценённые социальные детерминанты здоровья во всех возрастных группах, особенно у пожилых людей.
Важно:
Важным аспектом профилактики изоляции является своевременная проверка слуха и зрения. Потеря этих функций не только затрудняет общение и делает пожилого человека менее вовлечённым в жизнь семьи и общества, но и повышает риск когнитивных нарушений.
Для многих пожилых критичны цифровая грамотность и возможность пользоваться интернетом не только для общения, но и для получения различной информации, возможности использования сервисов.
Адаптация библиотек, культурных центров, образовательных курсов и досуговых программ под интересы старшего поколения позволяет вовлечь их в общественную жизнь.