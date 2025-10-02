Общество

Как не допустить социальную изоляцию у пожилых людей, рассказали в псковском минздраве

Как защитить пожилых людей от социальной изоляции, рассказали Псковской Ленте Новостей в министерстве здравоохранения в Псковской области.

Фото здесь и далее: Минздрав России

Социальная изоляция и одиночество — важные, но часто недооценённые социальные детерминанты здоровья во всех возрастных группах, особенно у пожилых людей.

Важно:

Проблема социального одиночества носит глобальный характер: примерно 16% населения мира сталкивается с этим чувством. Среди пожилых людей этот показатель составляет около 11,8%;

Социальная изоляция может возникать даже внутри семьи;

На 1 января этого года в стране проживало 17 436 человек в возрасте 100 лет и старше. В целом, доля россиян старше 60 лет составляет 24,4% населения страны — 35,6 млн человек;

Профилактика социальной изоляции пожилых — комплексная задача, которая включает создание благоприятной среды и условий для участия в жизни общества.

Важным аспектом профилактики изоляции является своевременная проверка слуха и зрения. Потеря этих функций не только затрудняет общение и делает пожилого человека менее вовлечённым в жизнь семьи и общества, но и повышает риск когнитивных нарушений.

Для многих пожилых критичны цифровая грамотность и возможность пользоваться интернетом не только для общения, но и для получения различной информации, возможности использования сервисов.

Адаптация библиотек, культурных центров, образовательных курсов и досуговых программ под интересы старшего поколения позволяет вовлечь их в общественную жизнь.