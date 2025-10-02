Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
развивающие секции для детей
Господин Рейтингомер
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
О новый местах для туристов
вкусно и полезно плавленый сыр
Поднять из руин Романова горка в Пскове
вишневый сквер
Как устроить свидание мечты?
ПЛН 25 лет
Воркаут в Пскове
Развитие Силово-Медведево
Гений уездного города
Что изменилось в псковских школах
ПЛН-25 Вызовы для лидера
Вакансии Россети
 
 
 
ещё Общество 02.10.2025 17:350 Дождливая погода ожидается после 6 октября в Псковской области 04.10.2025 12:400 СОЦПРОФ поздравил педагогов с профессиональным праздником и подчеркнул ключевую роль учителя в судьбе страны 04.10.2025 12:000 В Великих Луках торжественно отметили День учителя 04.10.2025 11:400 День гражданской обороны в России отмечают 4 октября 04.10.2025 11:200 В Пскове проходит областная сельскохозяйственная ярмарка «Осень-2025». ФОТО 04.10.2025 10:200 День Космических войск России отмечают 4 октября
 
 
 
Самое популярное 02.10.2025 11:261 Интерактив: Обвал арок на фасаде дома на Максима Горького 29.09.2025 17:440 Рейтингомер: два митрополита, неуд за провал и ротация в прокуратуре 03.10.2025 11:261 «Связи почти нигде нет»: Ольга Бузова поделилась впечатлениями от визита в Псков 28.09.2025 12:000 Фотофакт: «Ошапурки» сломали скамейку у бара, посвящённого Булгакову 29.09.2025 12:280 В Пскове начался плановый запуск системы городского отопления
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В Великих Луках торжественно отметили День учителя

04.10.2025 12:00|ПсковКомментариев: 0

В пятницу на сцене Великолукского драматического театра состоялся праздничный концерт, посвященный Международному дню учителя. Мероприятие собрало более 300 педагогов города – учителей, воспитателей детских садов, преподавателей дополнительного образования и ветеранов педагогического труда. Об этом сообщила администрация города Великие Луки в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: администрация города Великие Луки

Праздник начался в фойе театра, где для гостей работала тематическая фотозона, позволяющая сделать памятные снимки. Организаторами события выступили управление образования, МБУК «ВДТ», а также МБУК «ГДК имени Ленина».

Торжественная часть началась в 14:00 с яркого выступления Образцового детского хора «Вдохновение» под руководством Любови Румянцевой. Коллектив задал высокий тон всему празднику, исполнив попурри из школьных песен.

С поздравительными речами к педагогам обратились представители городской администрации: заместитель главы города Великие Луки Сергей Гусев, глава городской администрации Андрей Беляев и начальник управления образования Виктория Крюкова.

Центральным моментом вечера стала церемония награждения лучших педагогов Великих Лук, чей профессиональный труд и значительный вклад в развитие городской системы образования были отмечены почетными грамотами и благодарностями.

 

Творческая программа концерта порадовала зрителей разнообразием. Свои номера подарили воспитанники детских садов №25 и №7, образцовые хореографические коллективы «Феникс» и «Жемчужина», музыкальный коллектив «Дочки-Матери», вокальная шоу-группа «Карусель» и театр моды «Абстракция». Особенный восторг зала вызвал энергичный флешмоб от самих учителей, доказавший, что педагог – это профессия, требующая творчества, энергии и современного ритма.

Финалом праздника стало совместное выступление вокальной шоу-группы «Карусель» и хореографического коллектива «Клякса» с композицией «Спасибо, учитель», ставшей проникновенным финальным аккордом и символом общей благодарности всем педагогам.

Международный день учителя в Великих Луках прошел тепло, торжественно и по-настоящему празднично — как признание великой роли педагога в жизни каждого человека, судьбе города и страны в целом, добавили в администрации. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Удобен ли единый платежный документ?
В опросе приняло участие 204 человека
04.10.2025, 13:200 От Пушкина до Есенина: опубликовано расписание октябрьских арт-экскурсий в «Михайловском» 04.10.2025, 13:000 Псковский музей-заповедник временно закрыл первый этаж Приказной палаты 04.10.2025, 12:400 СОЦПРОФ поздравил педагогов с профессиональным праздником и подчеркнул ключевую роль учителя в судьбе страны 04.10.2025, 12:200 Поиски мужчины в великолукском СНТ «Борок» продолжаются: отряд «След» просит жителей осмотреть свои участки
04.10.2025, 12:000 В Великих Луках торжественно отметили День учителя 04.10.2025, 11:400 День гражданской обороны в России отмечают 4 октября 04.10.2025, 11:200 В Пскове проходит областная сельскохозяйственная ярмарка «Осень-2025». ФОТО 04.10.2025, 11:000 В Печорах приближаются к завершению масштабные работы по реставрации храма Сорока Севастийских мучеников
04.10.2025, 10:400 Судебные приставы разъяснили псковичам, в какой бюджет зачисляется исполнительский сбор 04.10.2025, 10:200 День Космических войск России отмечают 4 октября 04.10.2025, 10:000 Исполнилось 125 лет со дня открытия при станции «Остров» городского народного училища 04.10.2025, 09:400 В Невельском районе завершен ремонт участка дороги в рамках нацпроекта
04.10.2025, 09:200 Как не допустить социальную изоляцию у пожилых людей, рассказали в псковском минздраве 04.10.2025, 09:000 Всемирный день животных отмечают 4 октября 04.10.2025, 08:300 CHIGUN привезет корейские угощения на первый псковский фестиваль K-Fest 04.10.2025, 06:000 В связи с ярмаркой «Осень-2025» в центре Пскова перекрыли движение
03.10.2025, 22:000 Как справиться с профессиональным стрессом, рассказал психотерапевт 03.10.2025, 21:400 ЦБ назвал самые распространенные фразы мошенников 03.10.2025, 21:200 Приуроченное ко Дню учителя мероприятие состоялось в Острове 03.10.2025, 21:000 Школьников и студентов региона приглашают к участию во Всероссийской викторине «История будущего: технологии научной фантастики»
03.10.2025, 20:560 Педагогу из Пскова присвоили звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» 03.10.2025, 20:470 Меры безопасности на осенне-зимний период обсудили на комиссии по ЧС Псковского района 03.10.2025, 20:400 В России катаракта есть у порядка 2 млн человек 03.10.2025, 20:200 Псковские школьники и студенты приглашаются на изучение искусственного интеллекта и программирования на курсах проекта «Код будущего»
03.10.2025, 20:070 Великолукский боец ММА Руслан Шамилов выступит в Грозном 03.10.2025, 20:020 Концерт органной музыки «Век бесчисленных сокровищ» состоится в Печорах 03.10.2025, 20:000 В Псковском театре драмы состоялся показ спектакля для учеников Центра лечебной педагогики 03.10.2025, 19:400 В День беременных будущие мамы обсудят в Пскове и Великих Луках вопросы поддержки материнства и детства
03.10.2025, 19:281 Педагогов Псковского района чествовали сегодня 03.10.2025, 19:200 Посвященный стихотворению Самуила Маршака мурал появится в Дно 03.10.2025, 19:000 Научно-практическую конференцию проведет Псковский филиал университета ФСИН 03.10.2025, 18:200 Чемпионат и первенство Псковской области по мотокроссу пройдут 5 октября
03.10.2025, 18:000 Экскурсии для ветеранов СВО и их семей прошли в псковском музее 03.10.2025, 17:500 «Семейные ценности»: Спортивная семья. ВИДЕО 03.10.2025, 17:410 Густой туман ожидается в Псковской области ночью и утром 4 октября 03.10.2025, 17:400 Челябинский подрядчик наказан за срыв ремонта трубы котельной в Новоржевском округе
03.10.2025, 17:360 Говядина подорожала до рекорда за 60 лет из-за засух и растущего спроса 03.10.2025, 17:320 Псковская областная филармония проводит ярмарку абонементов на свои концерты 03.10.2025, 17:300 В Псковской области прививки от гриппа сделали уже более 105 тысяч человек 03.10.2025, 17:200 Псковский музей побывал в гостях у пенсионеров из социального городка
03.10.2025, 17:150 Завершился ремонт пешеходного моста через реку Великую в Опочке 03.10.2025, 17:120 Псковичи сообщают об отсутствии отопления в некоторых многоквартирных домах 03.10.2025, 17:100 «Хайпожоры»: «Зосима» сломался, новости Max и что говорят о старте отопительного сезона. ВИДЕО 03.10.2025, 17:000 День в истории ПЛН. 3 октября
03.10.2025, 16:500 Семерых детей покусали клещи за прошлую неделю в Псковской области 03.10.2025, 16:500 Суд арестовал водителя, сбившего ребенка в Пскове 03.10.2025, 16:480 Псковские атлеты посоветовали спорт без изнурений для поддержания здоровья 03.10.2025, 16:440 «Локализация такси»: вперед к гужевым повозкам
03.10.2025, 16:380 Чемпионка Европы и РФ провела мастер-класс по художественной гимнастике в Великих Луках 03.10.2025, 16:300 Виктор Антонов: Парламент требует расходов 03.10.2025, 16:280 Cпорт как основа крепкой семьи: псковские атлеты рассказали историю любви 03.10.2025, 16:200 ВТБ: Рынок автокредитов в сентябре вырос на 17%
03.10.2025, 16:100 Суд в Великих Луках защитил мать ребенка-инвалида от выселения за долги по ЖКУ 03.10.2025, 16:000 Вопросы международного сотрудничества стали темой встречи депутатов Северо-Запада в Мурманске 03.10.2025, 15:500 Ограничение движения введут на улицах Вокзальной и Советской в Пскове 03.10.2025, 15:482 Десятого ребенка родила псковичка в сентябре
03.10.2025, 15:401 Николай Козловский: Учитель – не просто профессия, это призвание 03.10.2025, 15:390 Эксперты определили самого технологичного оператора связи в Псковской области 03.10.2025, 15:380 Новые книги из «Михайловского» пополнили фонды библиотеки имени Курбатова 03.10.2025, 15:250 Останки 43 воинов Красной Армии подняли поисковики в Новоржевском округе
03.10.2025, 15:150 Спортивный путь без тренера: псковский рекордсмен поделилился своей историей 03.10.2025, 15:120 Псковские дружинники отыскали заблудившегося в лесу мужчину 03.10.2025, 15:020 Надежду Прокофьеву рекомендовали на пост зампреда Псковского городского суда 03.10.2025, 15:000 При пожарах в Псковской области за девять месяцев погиб 51 человек
03.10.2025, 14:570 Жители региона могут проголосовать за попадание псковички в топ-20 конкурса «Мисс Россия» 03.10.2025, 14:500 От русской литературы до хинди: как в псковской библиотеке встречали студентов из Индии 03.10.2025, 14:450 Завод «Титан-Полимер» выпустил 4000-й маточный рулон БОПЭТ пленки 03.10.2025, 14:400 «Капельки радости»: псковичей приглашают на выставку авторской керамики
03.10.2025, 14:400 Псковичку осудили на 10 лет колонии за распространение наркотиков и хранение боеприпасов 03.10.2025, 14:300 Настольная игра «Формула выбора» поступит в школы Псковской области 03.10.2025, 14:200 Представлены судьи второго Кубка Федерации джампинг-фитнеса Псковской области 03.10.2025, 14:100 Осталось 10 дней до старта федеральной программы «СВОй бизнес» в Псковской области
03.10.2025, 14:100 Мужчина пропал в великолукском СНТ «Борок» 03.10.2025, 14:000 Гостей по осени считают 03.10.2025, 13:501 Пройди путь избирателя: в Пскове презентовали настольную игру «Формула выбора» 03.10.2025, 13:390 В Пскове выявили еще 42 установленные без разрешения вывески
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru