Общество

В Великих Луках торжественно отметили День учителя

В пятницу на сцене Великолукского драматического театра состоялся праздничный концерт, посвященный Международному дню учителя. Мероприятие собрало более 300 педагогов города – учителей, воспитателей детских садов, преподавателей дополнительного образования и ветеранов педагогического труда. Об этом сообщила администрация города Великие Луки в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: администрация города Великие Луки

Праздник начался в фойе театра, где для гостей работала тематическая фотозона, позволяющая сделать памятные снимки. Организаторами события выступили управление образования, МБУК «ВДТ», а также МБУК «ГДК имени Ленина».

Торжественная часть началась в 14:00 с яркого выступления Образцового детского хора «Вдохновение» под руководством Любови Румянцевой. Коллектив задал высокий тон всему празднику, исполнив попурри из школьных песен.

С поздравительными речами к педагогам обратились представители городской администрации: заместитель главы города Великие Луки Сергей Гусев, глава городской администрации Андрей Беляев и начальник управления образования Виктория Крюкова.

Центральным моментом вечера стала церемония награждения лучших педагогов Великих Лук, чей профессиональный труд и значительный вклад в развитие городской системы образования были отмечены почетными грамотами и благодарностями.

Творческая программа концерта порадовала зрителей разнообразием. Свои номера подарили воспитанники детских садов №25 и №7, образцовые хореографические коллективы «Феникс» и «Жемчужина», музыкальный коллектив «Дочки-Матери», вокальная шоу-группа «Карусель» и театр моды «Абстракция». Особенный восторг зала вызвал энергичный флешмоб от самих учителей, доказавший, что педагог – это профессия, требующая творчества, энергии и современного ритма.

Финалом праздника стало совместное выступление вокальной шоу-группы «Карусель» и хореографического коллектива «Клякса» с композицией «Спасибо, учитель», ставшей проникновенным финальным аккордом и символом общей благодарности всем педагогам.

Международный день учителя в Великих Луках прошел тепло, торжественно и по-настоящему празднично — как признание великой роли педагога в жизни каждого человека, судьбе города и страны в целом, добавили в администрации.