Общество

Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни» прошла в Великих Луках

В Великих Луках состоялась акция «10 000 шагов к жизни», приуроченная ко Всемирному дню сердца, 4 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города.

Фото здесь и далее: Администрация города Великие Луки

Мероприятие прошло в рамках федерального проекта «Каждому муниципалитету — умный маршрут здоровья» и собрало неравнодушных жителей города, заботящихся о своём самочувствии.

«Несмотря на моросящий дождь, погода не стала помехой для участников — с хорошим настроением и бодрым духом они вышли на маршрут, который стартовал от Вечного огня. Перед началом все провели разминку, а затем прошли дистанцию скандинавской ходьбы на скорость», - рассказали представители администрации.

Принять участие в акции мог любой желающий — вне зависимости от возраста и уровня подготовки. Всем участникам по завершении мероприятия вручили памятные дипломы.

Акция напомнила, что даже повседневная активность — важный шаг к укреплению здоровья и долголетию.