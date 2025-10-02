Общество

В Псковской области подвели итоги регионального конкурса «Лучшая территория»

Подведены итоги регионального конкурса «Лучшая территория Псковской области». Итоговое заседание комиссии состоялось в Правительстве Псковской области в пятницу, 3 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото: Правительство Псковской области

На участие в конкурсе в этом году было подано 35 заявок, 12 из которых в номинации «Красота, комфорт, порядок», 13 — «Самая здоровая территория», и 10 — «Территория культуры». Были представлены территории по всем четырем категориям: городские поселения, а также муниципальные округа в отношении территории, на которой расположен административный центр, сельские территории муниципальных округов и сельские поселения с количеством жителей до и свыше 1500 человек. Победителями стали 24 территории.

Члены конкурсной комиссии провели оценку материалов и достижений каждой территории, при этом оценивались результаты, достигнутые в решении вопросов благоустройства, организации досуга и массового отдыха населения, развитии культуры, физкультуры и спорта.

Победителями конкурса стали участники, набравшие наибольшее количество баллов и занявшие первые два места в каждой категории и по каждой номинации. Размер грантов для населенных пунктов — победителей конкурса составит 500 тыс рублей за 1 место и более 290 тыс рублей за второе. Всего на развитие этих территорий в областном бюджете предусмотрено порядка 9,5 млн рублей.

В правительстве отметили, данный конкурс направлен на повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Псковской области по улучшению социально-экономического развития муниципальных образований.

Победители в категории городские поселения, а также муниципальные округа (в отношении территорий муниципальных округов, на которых расположены административные центры муниципальных округов):

номинация «Красота, комфорт, порядок» Бежаницкий муниципальный округ, Красногородский муниципальный округ;

номинация «Самая здоровая территория» Пыталовский муниципальный округ, Новоржевский муниципальный округ;

номинация «Территория культуры» городское поселение «Пустошка», Струго-Красненский муниципальный округ.

Победители в категории муниципальные округа (в отношении территорий муниципальных округов, не указанных в I категории):

номинация «Красота, комфорт, порядок» Струго-Красненский муниципальный округ, Красногородский муниципальный округ;

номинация «Самая здоровая территория» Усвятский муниципальный округ, Новоржевский муниципальный округ;

номинация «Территория культуры» Новоржевский муниципальный округ.

Победители в категории сельские поселения с численностью населения до 1500 человек:

номинация «Красота, комфорт, порядок» сельское поселение «Жижицкая волость», сельское поселение «Краснопрудская волость»;

номинация «Самая здоровая территория» сельское поселение «Полновская волость», сельское поселение «Черская волость»;

номинация «Территория культуры» сельское поселение «Качановская волость», сельское поселение «Жижицкая волость».

Победители в категории сельские поселения с численностью населения более 1500 человек: