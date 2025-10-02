В Псковской области подвели итоги регионального конкурса «Лучшая территория»

Подведены итоги регионального конкурса «Лучшая территория Псковской области». Итоговое заседание комиссии состоялось в Правительстве Псковской области в пятницу, 3 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.
Фото: Правительство Псковской области
На участие в конкурсе в этом году было подано 35 заявок, 12 из которых в номинации «Красота, комфорт, порядок», 13 — «Самая здоровая территория», и 10 — «Территория культуры». Были представлены территории по всем четырем категориям: городские поселения, а также муниципальные округа в отношении территории, на которой расположен административный центр, сельские территории муниципальных округов и сельские поселения с количеством жителей до и свыше 1500 человек. Победителями стали 24 территории.
Члены конкурсной комиссии провели оценку материалов и достижений каждой территории, при этом оценивались результаты, достигнутые в решении вопросов благоустройства, организации досуга и массового отдыха населения, развитии культуры, физкультуры и спорта.
Победителями конкурса стали участники, набравшие наибольшее количество баллов и занявшие первые два места в каждой категории и по каждой номинации. Размер грантов для населенных пунктов — победителей конкурса составит 500 тыс рублей за 1 место и более 290 тыс рублей за второе. Всего на развитие этих территорий в областном бюджете предусмотрено порядка 9,5 млн рублей.
В правительстве отметили, данный конкурс направлен на повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Псковской области по улучшению социально-экономического развития муниципальных образований.
Победители в категории городские поселения, а также муниципальные округа (в отношении территорий муниципальных округов, на которых расположены административные центры муниципальных округов):
Победители в категории муниципальные округа (в отношении территорий муниципальных округов, не указанных в I категории):
Победители в категории сельские поселения с численностью населения до 1500 человек:
Победители в категории сельские поселения с численностью населения более 1500 человек: