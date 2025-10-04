Как ухаживать за кожей в пожилом возрасте рассказали в псковском Минздраве

От чего зависит здоровье кожи в пожилом возрасте рассказали Псковской Ленте Новостей в министерстве здравоохранения Псковской области.
С возрастом кожа претерпевает значительные изменения: снижается выработка коллагеновых волокон и эластина, уменьшается количество гиалуроновой кислоты.
Эти процессы приводят к тому, что морщины становятся глубже и заметнее, а объем подкожно-жировой ткани в области лица и шеи уменьшается.
Важно:
Специалисты рекомендуют накладывать увлажняющие маски 1-2 раза в неделю, а также использовать фотозащитные средства за 10–15 минут до выхода на улицу и их обновление каждые 2 часа при длительном нахождении на солнце.