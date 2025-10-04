Общество

Как ухаживать за кожей в пожилом возрасте рассказали в псковском Минздраве

От чего зависит здоровье кожи в пожилом возрасте рассказали Псковской Ленте Новостей в министерстве здравоохранения Псковской области.

С возрастом кожа претерпевает значительные изменения: снижается выработка коллагеновых волокон и эластина, уменьшается количество гиалуроновой кислоты.

Эти процессы приводят к тому, что морщины становятся глубже и заметнее, а объем подкожно-жировой ткани в области лица и шеи уменьшается.

Важно:

На здоровье кожи влияют генетическая предрасположенность, хронические заболевания, воздействие ультрафиолетового излучения, курение, алкоголь и нарушения сна;

Чтобы обеспечить коже деликатный уход в пожилом возрасте, следует использовать мягкие очищающие средства и нежные гели для душа;

Важно включать в свой уход кремы и сыворотки с гиалуроновой кислотой, церамидами, антиоксидантами (витамины C и E) и пептидами;

Защита от солнца с помощью SPF-крема, избегание агрессивных процедур и поддержание здорового образа жизни имеют ключевое значение в сохранении хорошего состояния кожи.

Специалисты рекомендуют накладывать увлажняющие маски 1-2 раза в неделю, а также использовать фотозащитные средства за 10–15 минут до выхода на улицу и их обновление каждые 2 часа при длительном нахождении на солнце.