Общество

Может ли собака быть интровертом рассказали кинологи

Как распознать собаку-интроверта и что с этим делать рассказали Псковской Ленте Новостей в Российской кинологической федерации.

Существует стереотип, что собака – идеальный питомец для экстравертов. Контактный, активный, бесконечно преданный – таким обычно представляют четвероногого спутника. А как быть, если в реальности любимец сильно отличается от этой красивой картинки в голове? Можно ли исправить ситуацию? И нужно ли?

«Мы всегда подчёркиваем, что собаки имеют право быть разными, как и люди. Бывает, что даже в одном помёте встречаются диаметрально противоположные по характеру щенки. И на самом деле, это хорошая новость, поскольку так каждый человек может найти питомца, который подойдёт именно ему», — комментирует президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

От чего зависит характер?

Однозначного ответа здесь быть не может. Нет никакой взаимосвязи, что, например, кобели более активные, а самки более спокойные или наоборот. Однако всё-таки бывают особенности, которые присущи определённым породам. Например, в большинстве случаев джек-рассел-терьеры считаются очень активными животными, полными энергии. А вот, скажем, мопсы обычно отличаются – они более уравновешенные, флегматичные. Если вы хотите угадать с характером, лучше выбирать конкретную породу, подходящую вам. Но даже в этой ситуации никто не сможет дать стопроцентную гарантию попадания – исключения бывают.

Социализация важна, но не является панацеей

Важно усвоить, что собака любой породы должна ещё в раннем возрасте максимально познакомиться с внешним миром. Щенку нужно постепенно исследовать улицу, пробовать знакомиться с другими особями и людьми. Это необходимо, чтобы в будущем собака не выросла трусливой и агрессивной. Однако даже самый идеальный процесс социализации не гарантирует, что питомец будет обожать компании, играть с собаками, встречать гостей. Можно скорректировать проблемное поведение, но изменить характер практически невозможно.

Моя собака не любит собак – что делать?

Необходимо разобраться во взаимоотношениях вашего питомца и окружающих более детально. Если животное боится других особей и проявляет по отношению к ним агрессию – это не норма, и такое поведение требует коррекции. В ситуации, когда собака спокойно обходит других особей и не проявляет к ним особого интереса, возможно, что она просто не хочет с ними контактировать – такое бывает, и заставлять её не стоит. Определить более точно, какой случай относится к вам, поможет профессиональный кинолог.

Как помочь питомцу?

Если установлено, что собака – интроверт по природе, то лучшим решением будет принять его таковым. Конечно, можно пробовать почаще брать его с собой в компании, на прогулку, за город, надеясь, что он со временем привыкнет. Но, во-первых, скорее всего, это принесёт питомцу стресс. Во-вторых, у каждой породы есть своя норма физической нагрузки. Если вы мечтали брать с собой собаку в походы и приключения, а у вас при этом проживает меланхоличный чихуахуа, то длительные прогулки, ещё и экстремальные, просто нанесут вред его здоровью.

Подводя итог, собаки могут не проявлять интерес к другим особям, предпочитая отдых в одиночестве на лежанке. И не всегда это будет поведенческим отклонением, требующим серьёзной коррекции. Исключение – если питомец демонстрирует робость, агрессию, тревожность. Угадать с характером щенка довольно сложно, но можно. Для этого нужно понять, какая порода будет соответствовать вашему образу жизни, и посоветоваться с хорошим заводчиком – рассказать о своих предпочтениях, чтобы он помог подобрать в помёте щенка, который подойдёт именно вам.