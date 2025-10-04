Псковcкая обл.
Общество

Международный день врача празднуют 6 октября

06.10.2025 07:00|ПсковКомментариев: 0

Ежегодно в первый понедельник октября во многих странах отмечают Международный день врача, который считается днём солидарности и активных действий врачей всего мира. Ведь главная цель доктора любой национальности – улучшение и сохранение здоровья пациентов.

Инициаторами создания этого праздника выступили Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Международная медицинская гуманитарная организация «Врачи без границ» (фр. Médecins sans frontières, MSF). Именно эта независимая, неправительственная организация «Врачи без границ» в полной мере реализует задачи сегодняшнего Дня. Её сотрудники не делают различий в национальной или религиозной принадлежности людей, а помогают всем нуждающимся, оказывают помощь жертвам природных катастроф, различных эпидемий, социальных и вооруженных конфликтов.

Каждый год около тысячи врачей от этой организации помогают людям в разных странах (в том числе и в горячих точках), оказывая медицинскую помощь всем, попавшим в чрезвычайную ситуацию, безо всякой дискриминации и различия. Также волонтеры организации занимаются профилактической и просветительской работой, направленной на борьбу со СПИДом и наркоманией.

В Международный день врача, в первую очередь, именно они получают свои заслуженные поздравления и слова благодарности. Однако, сегодня не забывают и вообще всех представителей врачебного сообщества, кто, следуя клятве Гиппократа, оказывает медицинскую помощь всем нуждающимся. Это праздник людей, выбравших самую гуманную профессию в мире, чьё значение сложно переоценить, ведь медицинские работники ежедневно спасают человеческие жизни и лечат всевозможные заболевания и недуги. И неважно – работает доктор в кабинете или в полевых условиях, это не умаляет его заслуг, ведь ценна каждая спасенная им жизнь.

Как уже было сказано выше, сегодняшний День недаром называют Днём солидарности врачей всего мира, ведь независимо от национальности, возраста, гражданства и религиозной принадлежности докторов, все они объединяются ради спасения человеческих жизней. Кроме того, у них есть ещё одна общая «особенность» – это язык латынь.

К тому же, профессия врача – одна из наиболее древнейших на планете. Появившись на заре самого человечества, она всегда ценилась и уважалась. Полученный лекарями и врачевателями опыт записывались на бумаге для будущих поколений. И хотя сначала у докторов в арсенале были лекарственные травы, мази, минералы и различные ритуалы, а само врачевание считалось колдовством или мистикой, но уже тогда эта профессия была очень почитаема. Шли столетия, а с ними и медицина, став наукой, продвинулась далеко вперёд. Люди научились побеждать такие страшные болезни, как холера, оспа, туберкулёз, сибирская язва... Все это дало возможность существенно повысить среднюю продолжительность жизни человека и облегчить страдания многих людей.

Современные медики опираются в своей работе на огромное количество знаний и колоссальный опыт врачей всех времён. Поэтому врач сегодня – это очень сложная и ответственная работа, ведь в его руках человеческие жизни, самое ценное, что есть в мире. А ещё – и очень востребованная. Любой современный человек хотя бы раз в жизни был у врача и ему сложно представить свою повседневную жизнь без них, пишет calend.ru.

Сами же доктора и все работники здравоохранения свой профессиональный праздник – Международный день врача – отмечают различными праздничными и просветительскими мероприятиями. В этот день принято проводить различные семинары, познавательные лекции о врачебной профессии, выставки и презентации. Например, в некоторых российских регионах к данному празднику приурочено подведение итогов конкурса в системе здравоохранения с выявлением «Лучших» в разных направлениях медицины.

