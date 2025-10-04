Общество

Всемирный день архитектуры отмечают сегодня

Архитекторы всего мира и ценители архитектурных шедевров отмечают свой профессиональный международный праздник — Всемирный день архитектуры — ежегодно в первый понедельник октября. Он был учрежден Международным союзом архитекторов, МСА

.

Изначально на собрании МСА в 1985 году было решено ежегодно праздновать Всемирный день архитектуры 1 июля. А в 1996 году Международный союз архитекторов, на своей 20-й Генеральной ассамблее в Барселоне, принял резолюцию о переносе празднования Всемирного дня архитектуры на первый понедельник октября, приурочив его проведение к Всемирному дню Хабитат.

Международный союз архитекторов был создан сразу после Второй мировой войны. Тогда его целью стало разрешение насущной проблемы восстановления разрушенных войной городов, населенных пунктов и промышленных предприятий — последствий военных действий. Союз архитекторов СССР был одним из учредителей МСА и активным участником его деятельности. Сейчас в МСА насчитывается более 120 национальных секций и более 1,5 миллиона архитекторов.

Сегодняшняя дата — это не просто профессиональный праздник, это дань уважение к труду архитекторов, признание их работы, которая представляет собой сочетание науки и искусства, а также той важной роли, которую играет архитектура в жизни людей.

В 1950 году одна треть жителей планеты жила в городах. Лишь 50 лет спустя эта цифра возросла до одной второй и будет продолжать увеличиваться до двух третьих населения Земли к 2050 году. Таким образом, города являются сейчас домом для половины человечества, пишет calend.ru.

Традиционно в свой профессиональный праздник, который каждый год посвящён определённой теме, архитекторы во всем мире собираются на конференции, на которых они обсуждают условия и результаты своей практической деятельности, рассматривают проблемы архитектурного образования, устраивают творческие дискуссии. Также в этот день организуются выставки, фестивали, экскурсии по объектам современной архитектуры и историческим местам, посещения мастерских и другие мероприятия.

В России недавно появился свой профессиональный праздник в честь творцов городской среды — День архитектора установлен Постановлением Правительства РФ от 7 марта 2025 года № 286 и отмечается в первый понедельник июля.