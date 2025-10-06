Общество

ЗАО «ЗЭТО» удостоили наград на международной выставке в Уфе

С 1 по 3 октября 2025 года в Уфе прошли Российский энергетический форум и 31-я международная выставка «Энергетика Урала», собравшие свыше ста компаний и тысячи посетителей со всей страны и из-за рубежа. Организаторами мероприятий выступили правительство Республики Башкортостан и Министерство промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан, сообщили Псковской Ленте Новостей на предприятии.

Фото здесь и далее: ЗАО «ЗЭТО»

ЗАО «ЗЭТО» был отмечен жюри отраслевого конкурса: предприятие получило диплом I степени в номинации «Низковольтное и высоковольтное оборудование» за комбинированный трансформатор тока и напряжения ТГК-110 кВ, а также диплом II степени в номинации «Лучший проект в области импортозамещения» за производство блока клапанов для гидравлических приводов. Награды стали признанием высокого уровня конструкторского и технологического потенциала предприятия.

Специалисты завода продемонстрировали натурные образцы, в том числе гидравлический привод ППрГ-2, модели комплектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией КРУЭ-110 кВ наружной и внутренней установки, а также информационные материалы по номенклатуре предприятия, что позволило вести предметный диалог с проектными организациями и представителями сетевых компаний.

Вектор развития предприятия ориентирован на дальнейшее повышение уровня локализации, сокращение зависимости от внешних поставок и расширение сервисной поддержки. Такой подход делает ЗАО «ЗЭТО» надёжным и перспективным партнёром для крупных сетевых и промышленных заказчиков, уточнили на предприятии.