Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
О новый местах для туристов
Как устроить свидание мечты?
вкусно и полезно плавленый сыр
От яблока до яблони
Воркаут в Пскове
Развитие Силово-Медведево
вишневый сквер
развивающие секции для детей
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
Господин Рейтингомер
ПЛН 25 лет
Поднять из руин Романова горка в Пскове
Гений уездного города
Что изменилось в псковских школах
Вакансии Россети
 
 
 
ещё Общество 06.10.2025 12:220 Сибирь, Аарон и Багдасар: стали известны наиболее редкие имена псковичей, родившихся в 2025 году 06.10.2025 16:460 Туман видимостью до 500 метров ожидается в Псковской области 7 октября 06.10.2025 16:280 Матвиенко предложила обязать неработающих платить за ОМС 06.10.2025 16:210 В Пскове на неделе приемы граждан проведут три депутата областного Собрания 06.10.2025 16:120 Жители Псковской области могут проверить знания в «Статистическом диктанте»  06.10.2025 14:151 Яркие, талантливые, успешные - рассказываем о тех, кто способствует популярности ПЛН. Часть 7
 
 
 
Самое популярное 02.10.2025 11:261 Интерактив: Обвал арок на фасаде дома на Максима Горького 03.10.2025 11:261 «Связи почти нигде нет»: Ольга Бузова поделилась впечатлениями от визита в Псков 29.09.2025 17:440 Рейтингомер: два митрополита, неуд за провал и ротация в прокуратуре 30.09.2025 14:530 Директора «ДСМУ» подозревают в даче взятки Грацкому в виде земельного участка 29.09.2025 15:101 Lada Largus врезался в маршрутный автобус на Октябрьском проспекте Пскова. ВИДЕО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Матвиенко предложила обязать неработающих платить за ОМС

06.10.2025 16:28|ПсковКомментариев: 0

Неработающих россиян следует обязать платить по 45 тысяч рублей в год за обязательное медицинское страхование, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«У меня есть такая идея. Работодатели за работников в среднем по стране платят медстрах 45 тысяч рублей. Скажите, пожалуйста, 700 тысяч неработающих в Москве — они могут два месяца поработать, чтобы заработать хотя бы 45 тысяч и заплатить эту среднюю страховку?» — сказала она на парламентских слушаниях по проекту бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов.

По словам Матвиенко, любой здоровый человек может заплатить 45 тысяч рублей в год — это не колоссальные средства.

Спикер Совфеда отметила, что сейчас бюджет несет огромные расходы на неработающее население, в том числе на пенсионеров, инвалидов, детей. Здесь, добавила она, вопросов нет. Но когда молодые люди работоспособного возраста нигде не работают, то это либо теневая занятость, либо они просто не хотят работать. Тогда, считает Матвиенко, возникает вопрос, за счет каких доходов они живут.

Парламентарий подчеркнула, что честно работающие люди фактически содержат оказание медицинской помощи огромному количеству трудоспособных, но не работающих просто так граждан.

Она призвала проработать это предложение, поскольку, по ее словам, это позволит существенно снизить нагрузку с региональных бюджетов, пишет РИА Новости.

Согласно проекту бюджета Фонда обязательного медицинского страхования, в ближайшие три года на оказание бесплатной медицинской помощи планируется выделить 14,5 триллиона рублей. 

Валентина Матвиенко уточнила, что государство не будет принимать никаких непродуманных решений в ущерб населению. 

«Возвращаясь к неработающему населению, никто не любит непопулярных мер. Я их озвучила, потому что я делаю это осознанно. И уверена, сейчас на меня накат будет информационный и так далее. Поэтому еще раз хочу сказать, мы никаких непродуманных решений в ущерб населению никогда не примем. Мы, общество - не только власть- общество, должны себе ответить, как правильно и справедливо в этой ситуации поступить», – сказала она.

Председатель СФ отметила, что государство будет очень взвешенно подходить к данному вопросу. По её словам, это давно перезревшая проблема, на которую общество должно дать ответ.

«Если у человека есть доходы - а они есть, скрытые - тогда надо соучаствовать вместе со всем обществом в оплате определенных взносов в социальные или иные фонды», - констатировала политик.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Удобен ли единый платежный документ?
В опросе приняло участие 243 человека
06.10.2025, 16:460 Туман видимостью до 500 метров ожидается в Псковской области 7 октября 06.10.2025, 16:380 Котлы для газовой котельной доставили в псковскую деревню Хотицы 06.10.2025, 16:300 Дорожный фонд Псковской области в 2025 году составил порядка 11 млрд рублей 06.10.2025, 16:280 Матвиенко предложила обязать неработающих платить за ОМС
06.10.2025, 16:210 В Пскове на неделе приемы граждан проведут три депутата областного Собрания 06.10.2025, 16:120 Жители Псковской области могут проверить знания в «Статистическом диктанте»  06.10.2025, 16:030 Чемпионат по классическим шахматам стартует в Пскове 9 октября 06.10.2025, 15:590 В России начали строить первые теплицы для бананов
06.10.2025, 15:470 Пятаки и рубли из трёх веков сравнили местные школьники на занятии в «Михайловском». ФОТО 06.10.2025, 15:470 Несовершеннолетнего псковича осудили за мошенничество с пенсионерами 06.10.2025, 15:450 Псковичи теперь могут контролировать взносы на капремонт онлайн 06.10.2025, 15:261 В многоквартирном доме в Пскове после замыкания проводки у жителей сгорели электроприборы
06.10.2025, 15:170 В Пскове водитель ВАЗ врезался в Mitsubishi Outlander, в опору освещения и сбежал 06.10.2025, 15:100 Двенадцать спектаклей покажут на псковском фестивале «Кроха-фест» 06.10.2025, 15:080 Клуб «Псков» стал чемпионом области по футболу 06.10.2025, 14:500 «Деловой полдень» с руководителем типографий «Гименей» и «Знак-плюс» Александром Скоробогатовым. ВИДЕО
06.10.2025, 14:240 Водитель пострадал при столкновении двух автомашин в Пскове на улице Шоссейной 06.10.2025, 14:230 Чемпионат по быстрым шахматам и блицу пройдет в Пскове 10-12 октября 06.10.2025, 14:190 В Пскове мотоциклист госпитализирован после падения 06.10.2025, 14:151 Яркие, талантливые, успешные - рассказываем о тех, кто способствует популярности ПЛН. Часть 7
06.10.2025, 14:070 Две попытки незаконного ввоза сигарет остановили таможенники в Невельском районе 06.10.2025, 14:040 Пскович занял третье место в «Кубке защитников Отечества» в Коврове 06.10.2025, 14:030 Ресторан GURAVI: идеальное место для вашего банкета 06.10.2025, 14:010 До +15 градусов прогнозируют в Псковской области 7 октября
06.10.2025, 13:530 Печать архиепископа Спиридона Новгородского пополнит коллекцию псковского музея 06.10.2025, 13:440 Более 17 млн рублей получат победители грантового конкурса соцпроектов в Псковской области 06.10.2025, 13:410 Фрукты из Молдавии запретили к ввозу на территорию РФ в Псковской области 06.10.2025, 13:370 Яркие краски против серости неба: как Псков встречает осень. ФОТОРЕПОРТАЖ
06.10.2025, 13:310 Всероссийский агродиктант напишут в школах нескольких округов Псковской области 06.10.2025, 13:260 Два преподавателя из Пскова вошли в число лауреатов премии Минкультуры  06.10.2025, 13:200 «Выбуты – память сердца»: вечер памяти поэта Андрея Виноградова пройдет в Пскове 06.10.2025, 13:120 Заявление о признании банкротом компании «Евро-Керамика Печоры» поступило в суд
06.10.2025, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Сага о чистой воде и нужно ли сократить число депутатов? 06.10.2025, 13:011 Ретроспектива: башня на месте часовни, конка и строительство Ольгинского моста 06.10.2025, 12:590 Объявлены лауреаты Нобелевской премии по медицине и физиологии за 2025 год 06.10.2025, 12:480 Псковичка Валерия Зайцева вошла в топ-20 конкурса «Мисс Россия»
06.10.2025, 12:250 «Постскриптум»: Начало тепла, сага о чистой воде и нужно ли сократить число депутатов?  06.10.2025, 12:230 Автоматическое оружие без боеприпасов нашли в мусорном контейнере на Завеличье 06.10.2025, 12:220 Сибирь, Аарон и Багдасар: стали известны наиболее редкие имена псковичей, родившихся в 2025 году 06.10.2025, 12:080 Минометную мину идентифицировали в псковской деревне Малая Гоголевка
06.10.2025, 12:050 Начинается видеотрансляция нового проекта на ПЛН FM «Деловой полдень» 06.10.2025, 11:510 Более 300 патронов изъяли росгвардейцы у жителей Псковской области за неделю 06.10.2025, 11:500 Псковичка заняла второе место в настольном теннисе на спартакиаде пенсионеров РФ 06.10.2025, 11:390 Дамблдор, Хагрид и Лидия Михайловна: россияне назвали любимых учителей из книг
06.10.2025, 11:300 Короткое замыкание стало причиной пожара на улице Речной в Великих Луках 06.10.2025, 11:200 Суд взыскал почти миллион рублей за подготовку к капремонту моста в Великих Луках 06.10.2025, 11:100 Псковская область сохранила 60 место в рейтинге регионов по материальному благополучию населения 06.10.2025, 10:490 Хозпостройка и кровля горели на улице Октябрьской в Дедовичах
06.10.2025, 10:340 Псковский музей объявил выходной день на некоторых объектах 6 октября 06.10.2025, 10:310 В Пскове проложили подводный водовод для снабжения Завеличья 06.10.2025, 10:280 Мужчина погиб при пожаре в псковской деревне Погорелка 06.10.2025, 10:200 Семь псковских водителей задержаны за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения
06.10.2025, 10:120 Губернатор поздравил жителей Невельского округа с 82-й годовщиной освобождения 06.10.2025, 10:080 «Деловой полдень»: Совместный проект запускают ПЛН FM и региональное отделение «Деловой России» 06.10.2025, 10:010 Первый межъепархиальный съезд церковных флористов проведут в Печорах 06.10.2025, 09:560 Мошенники придумали новую схему с аккаунтами на маркетплейсах
06.10.2025, 09:490 «Дневной дозор»: Чем грозит увеличение НДС? 06.10.2025, 09:350 55% псковичей получают поздравления в честь профессиональных праздников — опрос 06.10.2025, 09:150 В Госдуму внесут проект о праве педагогов на бесплатное горячее питание 06.10.2025, 09:000 Участок дороги на улице Лагерной в Пскове перекрыли до 10 октября
06.10.2025, 08:400 Больше 50% россиян отказались от оплаты наличными - аналитики 06.10.2025, 08:200 Показатели урожая в России превысят прошлогодний результат 06.10.2025, 08:100 Невельский округ празднует годовщину освобождения от фашистских захватчиков 06.10.2025, 08:000 Всемирный день архитектуры отмечают сегодня
06.10.2025, 07:301 Однополосное движение ввели на участке улицы Вокзальной в Пскове 06.10.2025, 07:000 Международный день врача празднуют 6 октября 05.10.2025, 22:000 Около 200 тысяч рублей перевели мошенникам жители Острова и Новосокольнического района 05.10.2025, 21:300 В Госдуме предложили ввести единый набор для новорожденных
05.10.2025, 21:000 Мединский рассказал о новой редакции учебника по истории 05.10.2025, 20:400 Российский параатлет Торсунов установил мировой рекорд в прыжках в длину 05.10.2025, 20:201 Псковский Роспотребнадзор раскрыл секреты долголетия в разных странах 05.10.2025, 20:000 В КНР за неделю выявили более трех тысяч новых случаев лихорадки чикунгунья
05.10.2025, 19:401 Любовь Трифонова: Каждый из нас навсегда сохраняет в памяти имена педагогов, вложивших душу в первые уроки 05.10.2025, 19:200 Ограничение скорости будет действовать на четырёх участках трассы Р-23 «Псков» 6 октября 05.10.2025, 19:000 В Великолукском районе продолжаются поиски пропавшего Игоря Баринова 05.10.2025, 18:400 В Госдуме рассказали, кто может получить единовременную выплату
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru