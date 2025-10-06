Общество

Матвиенко предложила обязать неработающих платить за ОМС

Неработающих россиян следует обязать платить по 45 тысяч рублей в год за обязательное медицинское страхование, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«У меня есть такая идея. Работодатели за работников в среднем по стране платят медстрах 45 тысяч рублей. Скажите, пожалуйста, 700 тысяч неработающих в Москве — они могут два месяца поработать, чтобы заработать хотя бы 45 тысяч и заплатить эту среднюю страховку?» — сказала она на парламентских слушаниях по проекту бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов.

По словам Матвиенко, любой здоровый человек может заплатить 45 тысяч рублей в год — это не колоссальные средства.

Спикер Совфеда отметила, что сейчас бюджет несет огромные расходы на неработающее население, в том числе на пенсионеров, инвалидов, детей. Здесь, добавила она, вопросов нет. Но когда молодые люди работоспособного возраста нигде не работают, то это либо теневая занятость, либо они просто не хотят работать. Тогда, считает Матвиенко, возникает вопрос, за счет каких доходов они живут.

Парламентарий подчеркнула, что честно работающие люди фактически содержат оказание медицинской помощи огромному количеству трудоспособных, но не работающих просто так граждан.

Она призвала проработать это предложение, поскольку, по ее словам, это позволит существенно снизить нагрузку с региональных бюджетов, пишет РИА Новости.

Согласно проекту бюджета Фонда обязательного медицинского страхования, в ближайшие три года на оказание бесплатной медицинской помощи планируется выделить 14,5 триллиона рублей.

Валентина Матвиенко уточнила, что государство не будет принимать никаких непродуманных решений в ущерб населению.

«Возвращаясь к неработающему населению, никто не любит непопулярных мер. Я их озвучила, потому что я делаю это осознанно. И уверена, сейчас на меня накат будет информационный и так далее. Поэтому еще раз хочу сказать, мы никаких непродуманных решений в ущерб населению никогда не примем. Мы, общество - не только власть- общество, должны себе ответить, как правильно и справедливо в этой ситуации поступить», – сказала она.

Председатель СФ отметила, что государство будет очень взвешенно подходить к данному вопросу. По её словам, это давно перезревшая проблема, на которую общество должно дать ответ.

«Если у человека есть доходы - а они есть, скрытые - тогда надо соучаствовать вместе со всем обществом в оплате определенных взносов в социальные или иные фонды», - констатировала политик.