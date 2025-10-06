Общество

Туман видимостью до 500 метров ожидается в Псковской области 7 октября

Ночью и утром 7 октября местами по Псковской области прогнозируется густой туман с видимостью 500 метров и менее. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

В связи с ухудшением видимости главное управление МЧС России по Псковской области напоминает жителям о правилах поведения в условиях тумана:

быть осторожным за рулем;

пользоваться противотуманными фарами;

использовать светоотражающие элементы и быть максимально внимательными на переходах.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно звонить в службу спасения по телефону «01». Владельцы мобильных телефонов могут обратиться по номерам «112» или «101».