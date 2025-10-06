Псковcкая обл.
Общество

ВТБ: Развитие открытого банкинга потребует усиления устойчивости банковских приложений и сервисов в 2-3 раза

07.10.2025 10:42|ПсковКомментариев: 0

Крупнейшим российским банкам потребуется сделать свои приложения и сервисы в 2-3 раза более устойчивыми, чтобы справиться с ростом нагрузки на них при развитии открытого банкинга, спрогнозировал в преддверии форума FINOPOLIS-2025 Вадим Кулик, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

«Природа открытого банкинга заключается в большей свободе пользователя при выборе банковских услуг. Пользователь видит из одного интерфейса свои счета во всех банках одновременно, может мгновенно ими оперировать. Теперь представьте, что ваш сервис настолько удобен, что клиент решит при помощи него пользоваться и счетами в других банках, по статистике их больше двух. Задача состоит в том, чтобы инфраструктура компании выдержала этот наплыв дополнительных запросов по счетам. Для этого она должна быть в 2-3 раза более устойчивой. Если она рассчитана на одновременные обращения 25 тысяч пользователей, то в условиях открытого банкинга она должна выдерживать как минимум 50 тысяч обращений», — рассказал Вадим Кулик.

В своем технологическом развитии ВТБ смотрит на направление открытого банкинга как на одно из основных. Банк участвует в ряде различных пилотных проектов с крупнейшими российскими банками по тестированию операций по открытому банкингу как для физических, так и для юридических лиц.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
07.10.2025, 11:100 «Великий, могучий»: Захватчики языка — бюрократизмы 07.10.2025, 11:000 Два автомобиля столкнулись напротив дивизии на улице Маргелова в Пскове 07.10.2025, 10:520 Большинство респондентов ПЛН высказались против единого платежного документа за ЖКУ 07.10.2025, 10:420 ВТБ: Развитие открытого банкинга потребует усиления устойчивости банковских приложений и сервисов в 2-3 раза
07.10.2025, 10:320 За попытку нелегального ввоза почти 20 тонн бельгийских груш уничтожили в Себеже 07.10.2025, 10:210 Бархатный сезон на юге РФ завершится к концу недели 07.10.2025, 10:120 Глава Минтруда не поддержал идею ввести «налог на тунеядство» 07.10.2025, 10:000 «Беседка»: Кто ищет, тот всегда найдет
07.10.2025, 09:500 Самодельное взрывное устройство искали силовики во время тренировки в Великих Луках 07.10.2025, 09:400 Прокуратура организовала проверку по факту изменения маршрута псковских «Ласточек» 07.10.2025, 09:380 Молодежь СЗФО предпочитает одну банковскую карту ― опрос ВТБ  07.10.2025, 09:340 Рэпер Macan отправится на срочную службу
07.10.2025, 09:150 По техническим причинам маршрут псковских «Ласточек» изменен 07.10.2025, 09:000 ГОСТ с требованиями к школьным стульям вступит в силу в ноябре 07.10.2025, 08:400 Назад в детство: игра в ресторане «СтругановЪ» 07.10.2025, 08:200 Память преподобного Гавриила Седмиезерского чтят православные 7 октября
07.10.2025, 08:000 Банки нарушают закон о запрете спам-звонков 07.10.2025, 07:300 Президенту РФ Владимиру Путину исполнилось 73 года 07.10.2025, 07:000 Всероссийский День беременных отмечают 7 октября 06.10.2025, 22:002 Как выйти замуж с детьми, рассказала психолог
06.10.2025, 21:400 Псковская делегация приняла участие в акции «Поклонимся великим тем годам. Дети» 06.10.2025, 21:200 В псковском следственном изоляторе прочли стихи Есенина 06.10.2025, 21:000 Юбилейный вечер поэта Людмилы Скатовой пройдет в Великих Луках 06.10.2025, 20:590 Праздник для постояльцев провели в пушкиногорском Доме ветеранов
06.10.2025, 20:450 Рейтингомер: награда от Путина, новость из суда и «король дорожных контрактов» за решеткой. ВИДЕО 06.10.2025, 20:400 ТОС Псковской области реализуют порядка сотни проектов по увековечению памяти защитников Отечества 06.10.2025, 20:390 Старожилов острова Залита чествовали в Псковском районе 06.10.2025, 20:200 В Госдуме предложили освободить часть детей от тестирования по русскому языку
06.10.2025, 20:000 День в истории ПЛН. 6 октября 06.10.2025, 19:400 Кубок памяти Людмилы Чернышевой по художественной гимнастике состоится в Пскове 06.10.2025, 19:250 Минкультуры разработает критерии для оценки восприятия традиционных ценностей в кино 06.10.2025, 19:200 В ходе очередного рейда в Пскове на четырех улицах выявили 17 незаконных вывесок
06.10.2025, 19:170 На трех участках трассы Р-23 в Псковской области 7 октября введут реверсивное движение 06.10.2025, 19:000 «Постскриптум»: Начало тепла, сага о чистой воде и нужно ли сократить число депутатов? ВИДЕО 06.10.2025, 18:470 Псков на один день стал столицей джампинга 06.10.2025, 18:300 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 6 октября
06.10.2025, 18:150 Четыре года колонии получил похититель пенсий в Пскове 06.10.2025, 18:016 Рейтингомер: награда от Путина, новость из суда и «король дорожных контрактов» за решеткой 06.10.2025, 17:530 Людмилу Лукьянову назначили зампредом Псковского городского суда 06.10.2025, 17:490 «Дневной дозор»: Есть ли будущее у псковского футбола?
06.10.2025, 17:450 Любовь Трифонова: Новоржевская земля может стать интересным местом притяжения 06.10.2025, 17:450 От «рощи золотой» до «черного человека»: в Пскове вспоминали Сергея Есенина 06.10.2025, 17:320 Зараженный гранулоцитарным анаплазмозом клещ выявлен в Великих Луках 06.10.2025, 17:260 Чемпиона в ритм-симуляторе Just Dance определили в Пскове
06.10.2025, 17:190 Единый день приема участников СВО по вопросам медицины состоится в Псковской области 06.10.2025, 17:090 ЗАО «ЗЭТО» удостоили наград на международной выставке в Уфе 06.10.2025, 17:050 В день освобождения Невеля на районную Доску почета занесли имена 14 человек 06.10.2025, 16:460 Туман видимостью до 500 метров ожидается в Псковской области 7 октября
06.10.2025, 16:380 Котлы для газовой котельной доставили в псковскую деревню Хотицы 06.10.2025, 16:300 Дорожный фонд Псковской области в 2025 году составил порядка 11 млрд рублей 06.10.2025, 16:283 Матвиенко предложила обязать неработающих платить за ОМС 06.10.2025, 16:210 В Пскове на неделе приемы граждан проведут три депутата областного Собрания
06.10.2025, 16:120 Жители Псковской области могут проверить знания в «Статистическом диктанте»  06.10.2025, 16:030 Чемпионат по классическим шахматам стартует в Пскове 9 октября 06.10.2025, 15:591 В России начали строить первые теплицы для бананов 06.10.2025, 15:470 Пятаки и рубли из трёх веков сравнили местные школьники на занятии в «Михайловском». ФОТО
06.10.2025, 15:470 Несовершеннолетнего псковича осудили за мошенничество с пенсионерами 06.10.2025, 15:450 Псковичи теперь могут контролировать взносы на капремонт онлайн 06.10.2025, 15:261 В многоквартирном доме в Пскове после замыкания проводки у жителей сгорели электроприборы 06.10.2025, 15:170 В Пскове водитель ВАЗ врезался в Mitsubishi Outlander, в опору освещения и сбежал
06.10.2025, 15:100 Двенадцать спектаклей покажут на псковском фестивале «Кроха-фест» 06.10.2025, 15:080 Клуб «Псков» стал чемпионом области по футболу 06.10.2025, 14:500 «Деловой полдень» с руководителем типографий «Гименей» и «Знак-плюс» Александром Скоробогатовым. ВИДЕО 06.10.2025, 14:240 Водитель пострадал при столкновении двух автомашин в Пскове на улице Шоссейной
06.10.2025, 14:230 Чемпионат по быстрым шахматам и блицу пройдет в Пскове 10-12 октября 06.10.2025, 14:190 В Пскове мотоциклист госпитализирован после падения 06.10.2025, 14:151 Яркие, талантливые, успешные - рассказываем о тех, кто способствует популярности ПЛН. Часть 7 06.10.2025, 14:070 Две попытки незаконного ввоза сигарет остановили таможенники в Невельском районе
06.10.2025, 14:040 Пскович занял третье место в «Кубке защитников Отечества» в Коврове 06.10.2025, 14:030 Ресторан GURAVI: идеальное место для вашего банкета 06.10.2025, 14:010 До +15 градусов прогнозируют в Псковской области 7 октября 06.10.2025, 13:530 Печать архиепископа Спиридона Новгородского пополнит коллекцию псковского музея
06.10.2025, 13:440 Более 17 млн рублей получат победители грантового конкурса соцпроектов в Псковской области 06.10.2025, 13:410 Фрукты из Молдавии запретили к ввозу на территорию РФ в Псковской области 06.10.2025, 13:370 Яркие краски против серости неба: как Псков встречает осень. ФОТОРЕПОРТАЖ 06.10.2025, 13:310 Всероссийский агродиктант напишут в школах нескольких округов Псковской области
