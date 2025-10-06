Общество

Псковичи могут подать заявку на первый ИТ-форум «Цифровые решения»

В Национальном центре «Россия» в Москве состоится первый ИТ-форум «Цифровые решения» с 12 по 15 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области. Мероприятие, организованное Министерством цифрового развития Российской Федерации при поддержке правительства России, станет ключевой площадкой для обсуждения вопросов цифровой трансформации в стране.

Изображение: скриншот с сайта форума «Цифровые решения»

Форум откроется пленарной сессией с участием ведущих представителей государственных органов и бизнеса. В ходе мероприятия участники подведут итоги цифровизации за прошедший год, представят лучшие ИТ-решения, обсудят реализацию национального проекта «Экономика данных» и выработают стратегии дальнейшего роста.

Деловая программа форума охватит три ключевых блока: бизнес, общество и государство. Гостей мероприятия ожидает свыше 90 сессий с участием более 600 спикеров, которые затронут восемь направлений: связь и телеком, государственные услуги, программное обеспечение, искусственный интеллект, российское «железо», платформы и сервисы, кибербезопасность, а также кадры и обучение.

Форум «Цифровые решения» предоставит площадку для диалога между бизнесом и государством, выдвижения инициатив и установления деловых контактов.

В рамках форума пройдет масштабная экспозиция площадью более 2000 квадратных метров с 13 по 15 ноября. Компании-участники, включая лидеров ИТ-рынка, представят свои разработки в тематических зонах. Любой желающий сможет бесплатно протестировать цифровые продукты на стендах выставки.

Для участия в форуме необходима регистрация.