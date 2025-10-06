Общество

День создания спецотрядов быстрого реагирования Росгвардии отмечают 8 октября

8 октября в России отмечают день создания специальных отрядов быстрого реагирования Росгвардии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Первые специальные отряды быстрого реагирования сформировали для борьбы с организованной преступностью и незаконными вооруженными группировками в 1992 году. Сегодня сотрудники СОБР выполняют ответственные боевые задачи в рамках специальной военной операции.

Основные задачи отряда включают участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом, освобождение заложников и обеспечение силовой поддержки правоохранительным органам при проведении следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий.

С начала года сотрудники СОБР «Гепард» управления Росгвардии по Псковской области провели свыше 300 специальных операций. В результате этих операций задержали более 200 подозреваемых в совершении преступлений и административных правонарушений. Сотрудники СОБР изъяли из незаконного оборота 22 единицы огнестрельного оружия и 22 кг наркотических веществ.

Действующие сотрудники отряда получили ордена Мужества, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней, медали «За отвагу», «За отличие в охране общественного порядка» и другие государственные награды.