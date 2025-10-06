Общество

Детские площадки в регионе есть в 65% дворов многоквартирных домов — Псковстат

65% дворов многоквартирных домов в Псковской области оборудованы детскими площадками, такие данные Псковской Ленте Новостей предоставили в Псковстате.

По данным комплексного наблюдения условий жизни населения в 2024 году, в Псковской области 65% дворов многоквартирных домов были оборудованы детскими площадками. Из них немногим менее половины — 44% находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии.

Контейнерами для общего сбора мусора оборудованы 89% дворовых территорий, для раздельного сбора мусора — 54%.

Треть дворов — 34% имеют парковочные места для автомобилей. Спортивными площадками и сооружениями для занятий спортом детей и взрослых оборудовано 25% дворовых территорий.