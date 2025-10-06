Общество

Комиссии по делам несовершеннолетних в Псковской области прошли интенсив по тактической медицине и работе с дронами

В Пскове завершился уникальный двухдневный обучающий интенсив для членов муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних 8 октября на стадионе «Машиностроитель», который стал первым в своем роде опытом для государственных служащих социальной сферы региона, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В отличие от традиционных семинаров, программа была сосредоточена на практических и прикладных дисциплинах. Специалисты, в чьи обязанности входит работа с трудными подростками, прошли занятия по огневому делу, тактико-специальной подготовке, управлению беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и, что стало ключевым блоком, по тактической медицине и первой помощи.

Организаторами выступили правительство Псковской области, региональная комиссия по делам несовершеннолетних и филиал центра военно-спортивной подготовки «Воин», чей вклад в проведение интенсива был отмечен как наиболее значительный.

В ходе мероприятия состоялась церемония награждения. Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова вручила сертификат о прохождении курса «военно-спортивная подготовка в системе патриотического воспитания».

«Мы благодарим за хорошую учебу и настойчивое выполнение всех практических заданий. Мы действительно впервые используем подобный формат для обучения государственных служащих, которые имеют дело с разными вопросами социального блока. Они обучаются тому, чтобы защитить себя, людей, наших детей и научиться отвечать на все сложности нашей жизни»,— отметила Вера Емельянова.

Участники высоко оценили нестандартный подход к обучению. Председатель городской комиссии по делам несовершеннолетних, заместитель главы администрации Пскова Алексей Несмашный поделился впечатлениями, добавив, что такие навыки важны как подросткам, так и взрослым. Председатель также выразил уверенность, что семинар заложит хорошую традицию.

«Центр "Воин" дал возможность погрузиться самим в образовательный процесс, попробовать своими руками и наложение жгутов, и сборку-разборку оружия, и тактические вещи, и даже дали поуправлять беспилотными системами. Это то, о чем мы очень много говорим с нашими подопечными, рассказывая про патриотическое воспитание, но зачастую не пробуя испытать это на практике. Очень важно понять всю ценность этих знаний, чтобы правильно их транслировать и включать эти занятия в программу работы, чтобы в перспективе они видели этот положительный пример. Я уверен, что этот обучающий семинар заложит хорошую традицию, особенно в таких сложных ситуациях, как на сегодняшний момент»,— поделился Алексей Несмашный.

Председатель комиссии из Порховского муниципального округа Наталья Бялькина отметила особый опыт общения с инструкторами — участниками СВО, которые теперь работают с гражданским населением.

«Увидев, как они общаются с нами, в то же время рассказывая, как применяется военный жгут, — уже по-другому все оцениваешь. Понимаешь, насколько это на самом деле полезно может быть как в гражданской жизни, так и в военной», — заключила она.

По мнению организаторов и участников, полученные знания и опыт позволят специалистам более эффективно выстраивать работу по патриотическому воспитанию и индивидуальные планы с подопечными подростками.