В Псковской области проходит XIII Студенческая Вахта Памяти: Северо-Западный фронт

Масштабная двухнедельная экспедиция на месте бывшего лагеря для военнопленных «Luftlager I Dno», куда в годы Великой Отечественной войны свозили из разных регионов СССР военнопленных авиаторов проходит в Псковской области с 6 по 20 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном министерстве молодежной политики.

Фото здесь и далее: Министерство молодежной политики

Её участниками стали более 70 бойцов студенческих поисковых отрядов – молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет из 15 регионов России.

Торжественная церемония открытия Студенческой Вахты Памяти «Северо-Западный фронт» приняли поисковики, исполнительная дирекция Поискового движения России и представители власти.

С приветственным словом к присутствующим обратился врио министра молодежной политики Псковской области Дмитрий Яковлев.

«Эта Вахта – не просто экспедиция, это поистине благородная миссия. Вы, молодые поисковики, берёте на себя ответственность за сохранение нашей общей истории, за поиск тех, кто отдал всё ради Родины. Наш долг – не только чтить их подвиг, но и сохранять мир, который они для нас завоевали. Каждый найденный солдат, каждый обнаруженный артефакт – это восстановленная страница в летописи нашей Победы. Уверен, ваша работа будет неоценимой!» - сказал он.

В прошлом году в рамках Вахты Памяти были обнаружены останки более 150 советских граждан, включая военнопленных. Благодаря найденным медальонам удалось установить личности семи героев. Нынешняя экспедиция продолжает кропотливый труд по восстановлению имен и обстоятельств гибели защитников Отечества.

Экспедиция проходит в рамках федерального проекта «Без срока давности».