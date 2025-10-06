Псковcкая обл.
Общество

Доля коротких вкладов достигла рекордного уровня

09.10.2025 08:00

Доля краткосрочных вкладов сроком до 180 дней в общем объеме рублевых сбережений достигла рекордного уровня — почти 30%, сообщили в Банке России. Этот показатель в полтора раза превышает уровень начала 2025 года, следует из данных регулятора. Эксперты предупреждают, что такая структура депозитов создает риски для экономики, ограничивая возможности финансирования долгосрочных проектов.

Согласно информации крупнейших банков, доля коротких вкладов у них заметно выше среднерыночной. В Совкомбанке они занимают около 75% депозитного портфеля, в ВТБ — 55%, в банке «Дом.РФ» — 44%, в Новикомбанке показатель достигает 41%, а в Почта Банке — 33%, как уточнили представители кредитных организаций.

«Короткие депозиты, особенно трехмесячные, сейчас наиболее востребованы у вкладчиков», — отметила старший управляющий директор Совкомбанка Анна Камбулова.

По данным ЦБ, ставки по таким вкладам заметно выше, чем по долгосрочным, так как рынок ожидает скорого снижения ключевой. В результате граждане предпочитают размещать средства на короткий срок.

Однако рост доли краткосрочных депозитов вызывает обеспокоенность у экономистов. Как пояснил аналитик Андрей Бархота, преобладание таких пассивов создает риски для ликвидности банков и может осложнить выполнение нормативов, пишут «Известия».

«Когда у банков нет устойчивой ресурсной базы, они теряют возможность направлять сбережения граждан в долгосрочные инвестиции. В таких условиях кредитование крупных проектов становится затруднительным, что сдерживает экономический рост», — подчеркнул эксперт.

Источник: Псковская Лента Новостей
