Общество

Mastercard может потерять товарный знак в России

Американская корпорация Mastercard может потерять товарный знак в России в 2026 году, следует из электронной базы Роспатента.

Ранее директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина сообщила, что резких шагов по отключению выданных в РФ карт Visa и Mastercard с продленным сроком действия не будет.

Согласно данным Роспатента, товарный знак Mastercard в виде логотипа был подан в ведомство в 2016 году. Роспатент принял решение о регистрации знака в 2017 году сроком до сентября 2026 года, пишет РИА Новости.

В начале марта 2022 года международные платежные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в России.