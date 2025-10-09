Женская церемония «Девичьи вечёрки» состоится в псковской бане «Гельдт» 15 ноября

Общество

Женская церемония «Девичьи вечёрки» состоится в бане «Гельдт» в Пскове 15 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации бани.

Фотографии: «Гельдтова баня»

Осень подходит к концу, и вместе с ней приходит время особых встреч — долгих, душевных и согревающих. В старину на Руси это были вечёрки: посиделки, где женщины собирались вместе, делились историями, секретами красоты и здоровья, шили, пели и гадали. Это было не только про веселье, но и про женскую силу, единение и мудрость.

«Гельдт» возрождает эту традицию в формате банной церемонии. «Девичьи вечёрки» станет вечером женской энергии, где парение переплетается с беседами, тёплыми чаями, медитацией и обрядами.

Участниц ждёт приветственный круг и знакомство в тёплой атмосфере, работа с метафорическими картами — предсказания и символы для каждой, а также в программе:

Тёплая встреча гостей и приветственное чаепитие;

Первый заход — мягкое парение и медитативное погружение;

Отдых и восстановление;

Второй заход — глубокий прогрев и обряды древнерусского ухода за телом;

Короткий перерыв;

Третий заход — парение вениками;

Завершение церемонии:

Душевное чаепитие и мастер-класс.

Продолжительность мероприятия составит 3–3,5 часа. Атмосфера обещает душевные разговоры, парение, древние обряды и радость быть вместе. Это будет не просто вечер в бане — это возвращение к истокам, к силе женского круга.

Билеты можно приобрести на ресепшн бани по адресу: Милицейская, 16. Стоимость: 6000 рублей с человека. Узнать подробности можно по телефону: 33-17-05.

Реклама. ООО «Покровский». ИНН: 6027197108. Erid: 2SDnjf3rzx7