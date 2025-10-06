Общество

Трехнедельная акция по сбору макулатуры стартовала в Пскове

Псковский городской молодежный центр проводит трехнедельную акцию по сбору макулатуры в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре.

Фото здесь и далее: Псковский городской молодежный центр

В течение трех недель в молодежном центре, расположенном по адресу: улица Максима Горького, 15, будет работать пункт приема, который будет открыт по будням с 10:00 до 18:00. Сдать можно самые распространенные виды бумажного сырья: газеты, журналы, офисную бумагу, старые тетради, а также картон и гофрокартон от упаковок. Важно предварительно освободить сдаваемую макулатуру от скрепок, скотча и других небумажных элементов — это значительно упростит процесс дальнейшей переработки.

Цель мероприятия — дать вторую жизнь бумажным отходам, а все вырученные средства направить в пользу приюта для собак «Шанс».

«Часто мы не задумываемся, что обычная стопка старых газет или ненужных документов — это не мусор, а ценное сырье. Переработав тонну макулатуры, можно спасти от вырубки около десяти деревьев. Кроме этого, акция имеет двойной положительный эффект. Весь доход от сданной макулатуры мы передадим в приют «Шанс». Таким образом, это вклад не только в защиту окружающей среды, но и в жизнь бездомных животных»,— отмечает организатор мероприятия Алексей Телющин.

Присоединиться к благотворительной инициативе может любой желающий до 30 октября.

Если по какой-то причине не получается принести макулатуру в указанное время, можно договориться по телефону: +7 (8112) 56-44-44.