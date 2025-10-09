Общество

Великолукский технопарк «Электрополис» вошел в топ-10 лучших в России

Великолукский технопарк «Электрополис» улучшил свои позиции в XI Национальном рейтинге технопарков России. С 14-й позиции поднялся на 7-ю. Результаты рейтинга были озвучены в Москве, документ подготовлен Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России при поддержке Минпромторга и Минэкономразвития. Об этом сообщил депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Козловский / Telegram

В этом году эксперты ассоциации оценили 41 технопарк из 23 регионов. Акцент был сделан на квалификации управляющих компаний, их опыте по привлечению господдержки и созданию научно-производственных центров в сфере беспилотных авиационных систем на базе технопарков. Дополнительно введен критерий наличия стратегии низкоуглеродного развития у управляющих компаний технопарков.

По словам руководителя Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаила Лабудина, формирование итогов ежегодно осуществляет экспертный совет с участием представителей федеральных министерств, институтов развития и делового сообщества. Это позволяет отражать объективную картину развития технопарков.

Рейтинг технопарков проводится с 2015 года. За это время он успел стать ключевым инструментом анализа и сопоставления эффективности ведущих инфраструктурных площадок страны.