Общество

Псковские профсоюзы помогут провести агродиктант

Завтра, 10 октября, в Пскове на базе Дома профсоюзов пройдет всероссийский агродиктант. Акция направлена на повышение уровня знаний в сфере сельского хозяйства среди жителей региона. Об этом Псковские профсоюзы сообщили в своем Telegram-канале.

Фото: Псковские профсоюзы

Мероприятие состоится в малом зале по адресу: улица Советская, 15. Начало в 11:00, а регистрация участников начнется в 10:30. На написание диктанта отведен один час.

Как сообщают организаторы, участие в акции может принять любой желающий, без предварительной записи. Участникам предложат ответить на вопросы, касающиеся сельского хозяйства, экологии и продовольственной безопасности.

Цель агродиктанта — привлечь внимание к вопросам и проблемам аграрного сектора, а также повысить общую грамотность в этой важной для страны области. Инициаторами всероссийской акции выступают Министерство сельского хозяйства РФ и Российский союз сельской молодежи.

Дополнительную информацию об мероприятии можно уточнить по телефону: 72-22-98.

Более подробно о самой акции можно узнать на официальном сайте.