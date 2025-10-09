Общество

Минцифры предупреждает о фейке об отключении интернета в РФ

Распространяемая в мессенджерах информация об отключении интернета на всей территории России не соответствует действительности, заявила пресс-служба Минцифры РФ.

В министерстве отметили, что фиксированный, мобильный и спутниковый интернет работают штатно, учитывая особенности обеспечения безопасности в каждом регионе.

«Никаких планов по отключению нет. Не доверяйте непроверенным источникам. Достоверная информация — на сайте Минцифры и в официальных каналах ведомства в MAX и Telegram», - подчеркнули в министерстве.