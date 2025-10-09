Общество

Учения по ликвидации разлива топлива на железной дороге провели в Псковской области

Сотрудники Главного управления МЧС России по Псковской области в составе межведомственной комиссии приняли участие в комплексных учениях по подтверждению готовности Октябрьской ЖД - филиала ОАО «РЖД» к действиям по локализации и ликвидации розливов нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Фото здесь и далее: МЧС Псковской области/ Telegram-канал

Согласно учебному сценарию, в результате внешнего воздействия произошел сход железнодорожного состава с дизельным топливом. На место происшествия незамедлительно прибыли нештатно-аварийные бригады объекта, пожарный поезд, а также профессиональные аварийно-спасательные формирования, ЭКОСПАС и другие заинтересованные службы. Всего к ликвидации привлекались 34 человека.

В результате работ условный разлив нефтепродуктов локализован и ликвидирован. Был продемонстрирован высокий уровень подготовки персонала объекта, взаимодействия и работу органов КЧС и ОПБ организаций, управление силами и средствами, уточнили в МЧС.