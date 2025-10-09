Общество

24% псковичей имеют подработку — опрос

24% работающих жителей Пскова имеют подработку. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob на основе результатов опроса, в котором приняли участие жители Пскова. Опрос проводился с 1 по 8 октября.

53% псковичей пока не имеют дополнительного источника дохода, но хотят найти его. Не интересуются подработками 23% респондентов. Мужчины чаще женщин имеют вторую работу, а возрастная группа от 35 до 45 лет сообщает о подработке чаще, чем молодые и пожилые.

Доля работающих на дополнительном месте увеличивается с ростом дохода: 15% среди тех, кто зарабатывает до 50 тысяч рублей, и 27% — у тех, кто получает более 100 тысяч. Среди сотрудников на удалёнке подработка встречается чаще — 26% против 22% у офисных работников.

60% внешних совместителей тратят на подработку менее 10 часов в неделю, 26% посвящают ей 10–20 часов, а 14% — более 20 часов. Удалённые сотрудники тратят на подработку меньше времени: 67% работают до 10 часов в неделю, офисные — 57%.

По финансовой значимости подработки 31% респондентов получают менее 10% дополнительного дохода, 39% — от 10 до 30%, 19% — от 30 до 50%, а 11% — более половины общего дохода. Среди удалённых работников подработка чаще приносит большую часть дохода, чем у офисных сотрудников.