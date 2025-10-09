Псковcкая обл.
Общество

Радионуклидная диагностика помогла псковичу выявить вторичное поражение лимфоузлов

10.10.2025 10:45

Радионуклидная диагностика помогла псковскому пенсионеру выявить вторичное поражение лимфоузлов и увеличить шансы на выздоровление, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве здравоохранения Псковской области.

Фото здесь и далее: министерство здравоохранения Псковской области

В Псковский областной клинический онкологический диспансер обратился мужчина в возрасте 74 лет, который пришел на плановый осмотр к онкоурологу в рамках динамического наблюдения за его состоянием. У пациента имелись жалобы на учащенное мочеиспускание, что стало причиной обращения к специалисту. 

Врач, после осмотра и анализа жалоб, решил назначить дополнительные исследования для более точной диагностики состояния пациента.

При проведении обследования обнаружили, что уровень онкомаркера ПСА у пациента немного возрос. Это могло указывать на активность заболевания, поэтому врач решил провести более углубленное обследование. 

Результаты компьютерной томографии органов грудной клетки выявили наличие внутригрудных лимфатических узлов, которые выглядели подозрительными на предмет метастатического поражения. Однако, кроме этого, значимых вторичных изменений в других органах не обнаружили. 

 

Для уточнения диагноза и получения более детальной информации о состоянии лимфатических узлов была назначена радионуклидная диагностика. Этот метод позволил более точно определить наличие злокачественного опухолевого процесса в предстательной железе, а также подтвердить метастатическое поражение ранее выявленных лимфатических узлов в грудной клетке. Кроме того, радионуклидное исследование показало активное накопление технеция ПСМА в парааортальных лимфатических узлах с обеих сторон.

При этом важно отметить, что на компьютерной томографии не было явных структурных изменений, что затрудняло оценку их состояния и возможности метастазирования, уточнили в министерстве. 

Таким образом, результаты радионуклидной диагностики стали решающими в выявлении вторичного поражения лимфатических узлов. Это позволило врачам незамедлительно начать специализированное лечение, что значительно повысило шансы пациента на успешное преодоление заболевания.

Источник: Псковская Лента Новостей
