ВК-сообщество жителей псковской деревни отметили спецпризом на конкурсе «ПРО газ»

В рамках Петербургского международного газового форума состоялась церемония награждения победителей всероссийского конкурса «ПРО газ» на лучшую публикацию о газоснабжении и газификации. Конкурс проводится компанией «Газпром межрегионгаз» второй раз, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Псков».
Фото здесь и далее: ООО «Газпром межрегионгаз Псков»
В мероприятии приняли участие сопредседатель жюри, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, губернатор Ульяновской области Алексей Русских, представители органов власти субъектов и СМИ.
Жюри определило победителей в шести номинациях: «Лучший сюжет на телевидении и видеохостингах», «Лучшая статья в печатной газете», «Лучшая статья на ресурсах информационного агентства», «Лучшая статья в интернет-издании», «Лучшая публикация в социальных сетях» и «Лучший материал в эфире радиостанции».
На конкурс поступило более 200 заявок из 72 регионов России – всех субъектов, в которых ПАО «Газпром» реализует программы развития газоснабжения и газификации. Наибольшее число работ подали журналисты и блогеры из Белгородской, Волгоградской, Ленинградской, Омской, Орловской, Ростовской, Самарской, Свердловской, Тверской, Тюменской, Ульяновской областей, Краснодарского и Пермского краев. Самую высокую активность участники проявили в номинациях «Лучший сюжет на телевидении и видеохостингах» и «Лучшая публикация в социальных сетях».
Победители получили призы и дипломы, а также приняли участие в брифинге и экскурсии по выставочной экспозиции «Газпром межрегионгаз».
Победители конкурса:
Специальными призами отмечены: журнал «Газовая промышленность», телеканал «Санкт-Петербург», «Вести-Пермь» (Пермский край), телеканал «ЛенТВ» и газета «Восточный берег» (Ленинградская область), телеканал ОРТ «Планета» (Оренбургская область), телеканал «Губерния» (Хабаровский край), газета «Искра» (Челябинская область), информационное агентство «Регион 71» (Тульская область), информационное агентство Sakh.online (Сахалинская область), сообщество ВКонтакте жителей деревни Дуброво (Псковская область), блогер – автор и исполнитель песен о газификации Алина Ефремова (Тверская область), «Комсомольская правда» (Омская область), «Вести-Ульяновск» (Ульяновская область).