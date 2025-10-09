Общество

Билайн усилил сеть в Псковской области с помощью отечественного оборудования

Билайн расширил транспортную сеть по всей области за счёт замены устаревшего импортного оборудования на современное отечественное, производителя N3COM. Благодаря проделанным работам мобильный интернет и голосовая связь в регионе стали устойчивее и надёжнее, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

С увеличенной ёмкостью сети ещё больше клиентов оператора смогут одновременно пользоваться мобильным интернетом 4G с комфортной скоростью передачи данных. Также после замены оборудования у Билайна появилась возможность строить новые базовые станции в отдалённых населённых пунктах.

«Задача проекта не только сделать сеть более надёжной, но также обеспечить резерв на будущее. Потребление трафика растёт, и мы к этому готовы. Замена иностранного оборудования на отечественное также делает нас независимыми от поставок из-за границы, а значит упрощает процесс обслуживания сети», - сказал директор псковского отделения Билайна Иван Сапко.

Ранее Билайн запустил в Псковской области более 50 новых базовых станций. Оборудование появилось как в городах, так и в малых населённых пунктах. Кроме того, по проекту УЦН 4G Билайна впервые запущен в 30 деревнях и сёлах, где проживает менее 500 человек.

В тех районах, где по требованиям безопасности скорость мобильного интернета ограничена, всем клиентам доступны важные сервисы – так называемые «белые списки». Они включают в себя возможность заказывать такси, совершать онлайн-покупки, общаться и пользоваться государственными услугами. С подробным списком сервисов можно ознакомиться на сайте.