«Титан-Полимер» представил псковичам инновационные проекты в ОЭЗ «Моглино»

В Пскове состоялась встреча лектория «Технологическая перспектива», где участники познакомились с инновационными разработками инжинирингового центра «Титан. Полимер. Инжиниринг». Мероприятие прошло на парклете «Эфир» и собрало старшеклассников и студентов псковских колледжей, интересующихся современными технологиями и наукой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото здесь и далее: пресс-служба центра «Титан. Полимер. Инжиниринг»

Заместитель генерального директора ООО «Титан. Полимер. Инжиниринг» Владислав Ашмарин представил научно-производственный проект, который планируется реализовать в особой экономической зоне «Моглино». Он рассказал о создании инновационных полимерных материалов – филаментов для 3D-печати, компаундов, изделий из ПЭТ-G и других перспективных разработках.

Во время лекции участники узнали, как полимеры обеспечивают технологический прогресс и применяются в повседневной жизни – от одежды и упаковки до дорожного покрытия, медицинских изделий, автомобилей и космических ракет. Спикер отметил, что развитие полимерной отрасли является ключевым направлением для промышленности России.

Вторая часть встречи была посвящена экологическим инициативам. Создатель проекта «Экомышление», председатель Общественного совета при Министерстве молодежной политики Псковской области Сергей Елизаров рассказал о проектах «Экомышление» и «Зеленая область» – победителях регионального конкурса социально значимых инициатив 2025 года. Он представил возможности участия в волонтерских акциях, направленных на озеленение территории и повышение экологической культуры.