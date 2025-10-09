Общество

​Фестиваль клюквы стартовал в Пыталово у Дома культуры

​Фестиваль клюквы начался на площадке у Дома культуры в Пыталово, написала в своем Telegram-канале глава Пыталовского района Вера Кондратьева. ДК находится по адресу: Пыталово, улица Чехова, дом 1.

В мероприятии примают участие 11 команд из Пыталовского муниципального округа, а также таких городов, как Опочка, Дно, Остров и поселок Палкино. Организаторы фестиваля планируют гастрономический конкурс с дегустацией блюд из клюквы, конкурс «Осенняя шляпка» и торжественное награждение работников сельского хозяйства.

Гостей ожидает концертная программа с приглашенными артистами, игры, мастер-классы и фотозоны, а также работа торговых площадок. Изюминкой фестиваля станет выступление скрипичного дуэта «Антикона». Среди самых необычных заявленных блюд представят борщ с клюквой, балык сома с клюквенным соусом и итальянскими травами, клюквенный трайфл и напиток «Кисельные берега Великой».

«Фестиваль "Праздник клюквы" направлен на сохранение и возрождение традиционных блюд русской кухни и повышение творческой самореализации и активности жителей Псковской области», — уточнила в своем Telegram-канале Вера Кондратьева.