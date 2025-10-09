Общество

День работника сельского хозяйства отмечается 12 октября

День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в России отмечается 12 октября.

День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в России установлен Указом Президента РФ № 679 от 31 мая 1999 года и ежегодно отмечается во второе воскресенье октября.

В этот день поздравляют не только работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, но и всех тех, кто от зари до зари, без выходных дней и отпусков трудится на земле, выращивает хлеб и овощи, поставляет для населения молоко, мясо и другие продукты питания. Это праздник работников полей и ферм, руководителей и специалистов сельхозпредприятий, ученых-аграриев, работников пищевой и перерабатывающей индустрии и агропромышленного комплекса.

Первоначально праздник был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 августа 1966 года, он назывался «Всесоюзным днем работников сельского хозяйства» и отмечался во второе воскресенье октября. В третье воскресенье октября праздновался «День работников пищевой промышленности», установленный указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 августа 1966 года. В 1986 году эти два праздника были объединены в «День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса», но празднование установлено на третье воскресенье ноября. В 1988 году его объединили с «Днем мелиоратора» в единый праздник с названием «День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности», который отмечался также в третье воскресенье ноября. В 1999 году дату празднования перенесли на второе воскресенье октября, пишет Calend.ru.

Сегодня сельское хозяйство, в целом агропромышленный комплекс — одна из самых динамичных отраслей российской экономики. Россия стала ведущей зерновой державой и занимает лидирующие позиции в мире по экспорту пшеницы. Позитивная динамика и по другим направлениям, таким как животноводство, производство мясных и молочных продуктов, сбор масличных культур, сахарной свеклы, фруктов, овощей. Российские производители полностью обеспечивают внутренний рынок зерном, сахаром, растительным маслом, мясом кур, рыбой и овощами борщевого набора.

В честь праздника традиционно звучат поздравления от руководства страны, проходят различные торжественные мероприятия, праздничные концерты, выставки и ярмарки, а также — награждения государственными и отраслевыми наградами людей, внесших значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса.